Ryder Cup-kapteinen om Hovland: – Ingen grunn til å bekymre seg

Vitsene om svensken, dansken og nordmannen er mange, og til neste års Ryder Cup er det nettopp en svenske, danske og en nordmann som kan vise seg å bli helt sentrale for det europeiske laget.

GLIS: Viktor Hovland har etablert seg i verdenstoppen de siste årene.

Henrik Stenson er Europas kaptein, og svensken har allerede valgt den danske veteranen Thomas Bjørn som visekaptein.

Det aller meste tyder på at Viktor Hovland vil være bankers på det europeiske laget. Nordmannen er i dag rangert som nummer syv i verden, som nest beste europeer.

– Jeg er ikke sikker på om du vil høre vitsene vi har om nordmenn i Sverige, så jeg vil utelate den biten, sier Stenson til latter i pressesalen på VGs spørsmål om svensken, dansken og nordmannen i et mulig Ryder Cup-lag under en pressekonferanse i forkant av PGA Championship.

Hovland endte for øvrig på en delt 41. plass i majorturneringen.

SKANDINAVISK DUO: Henrik Stenson og Thomas Björn med Ryder Cup-trofeet etter den europeiske seieren i 2014.

Sammen med verdenstoer Jon Rahm, var Hovland den eneste på det europeiske laget som spilte fem kamper i Ryder Cup høsten 2021, i det som endte med en overlegen amerikansk seier, 19–9. Hovland noterte seg for ett poeng på de fem kampene han spilte.

– Jeg er sikker på at Thomas, Viktor og jeg kan finne en måte å være venner på den uken, og sette et skandinavisk preg på Ryder Cup i Roma. Det har gledet meg å følge Viktors fremgang, og vi kommer til å få det til å fungere veldig bra. Så det er ingen grunn til å bekymre seg, sier Stenson med glimt i øyet.

– Viktor er en fantastisk ung spiller og person. Jeg er glad for å kunne ha blitt kjent med ham over de siste to-tre årene, og jeg har helt klart et stort håp om at han både skal komme seg med på laget, men også være der som en del av grunnmuren. Ikke bare for dette laget, men også for lag i årene etter Roma, sier Stenson videre.

POPULÆR MANN: Viktor Hovland signerte en rekke autografer før PGA Championship, men klarte ikke å blande seg inn i tetstriden i turneringen.

Stenson kunne under pressekonferansen fortelle at han og kapteinsteamet har mye de nå må planlegge.

Blant annet gjelder det mulige endringer i kvalifiseringsprosessen.

– Det er ganske mye vi jobber med, men det vil bli offentliggjort om ikke så lenge. Jeg kan ikke røpe noe i dag, men det vil bli noen endringer, sier Stenson.

– Det vil bli en eller to små overraskelser, så heng med, sier svensken.

I forkant av utnevnelsen som Ryder Cup-kaptein, ble det rapportert av Stenson var nær en avtale med den nystartede golfligaen LIV Golf Series Invitational, som har den saudiarabiske stat som majoritetseier.

Spurt om han måtte si nei til LIV Golf for å kunne bli Ryder Cup-kaptein, svarer Stenson at han har signert en kontrakt,

– Hva som står og ikke står i den kontrakten er ikke noe jeg kan si noe om på nåværende tidspunkt, sier han.