Narvik snytt for alpin-VM i 2027: Vil søke igjen ved neste mulighet

Narviks kandidatur høstet mye skryt, men nådde ikke opp i kampen om å få arrangere VM i alpint i 2027. Allerede nå varsler Narvik at de vil søke ved neste mulighet – som er om VM i 2029.

FÅR IKKE VM: Utsikten fra alpinløypene i Narvik er mildt sagt spektakulære. Her tester statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forholdene for tre år siden.

25. mai 2022 19:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må være stolte over denne søkerrunden. Det er fire fantastiske kandidater. To av søkerne er legendariske steder som vil prøve å gjøre noe nytt. Det er fire vinnere her i kveld, men bare én kan vinne. De tre som ikke vinner, burde fortsette å søke, sa den svenske FIS-president Johan Eliasch fra scenen.

Dermed blir ventetiden på historiens første alpin-VM på norsk jord ennå lenger. I stedet blir det nok et mesterskap i alpene. Crans Montana i Sveits skal være arrangørby for første gang siden 1988.

Det ble klart under en FIS-generalforsamling i Milano onsdag kveld.

Det var en skuffet, men fattet ordfører i Narvik som tok telefonen da VG ringte onsdag kveld.

– Jeg er mest overrasket, egentlig. Andorra var den store favoritten, mens vi var en sterk utfordrer. Vi tenkte at det var 50/50. Alle tilbakemeldinger fra FIS har vært at det vi leverte var fantastisk og unikt. De mente at man ikke kunne gå glipp av dette. Derfor ble jeg overrasket over at det ble slik, sier Rune Edvardsen (Ap) til VG.

Han mener FIS gikk for den trygge løsningen.

For å vinne måtte Narvik sikre seg ti av de 18 stemmene. Narvik har jobbet med sitt kandidatur i seks år for å sikre seg et av verdens største idrettsarrangement.

På forhånd var det Crans Montana i Sveits og Soldeu i Andorra som var de store favorittene. Tradisjonsrike Garmisch-Partenkirchen var også med i kampen.

Foran kveldens tildeling var det heller unntaket enn regelen som levnet Narvik gode muligheter som førstegangssøker. Bare Åre i 2007 hadde fått tilslag på sin første søknad. Også i 2019 var svenske Åre vertsby for mesterskapet.

I oppbygningen til mesterskapssøknaden har Narvik - i samarbeid med NRK - satset tungt på promovideoer av den spektakulære naturen.

– Vi har spilt på det spektakulære, og at det vil bli et annerledes VM. Da tenker jeg på at fjell møter fjord, bærekraft og ikke minst at vi har gåavstand til hoteller og alt av fasiliteter, sa styreleder i Narviks søknadsselskap, Knut-Eirik Dybdal til NRK i forkant av kveldens mesterskapstildeling.

Det er allerede varslet av Narvik vil søke mesterskapet i 2029. Det tildeles i 2024.

– Nå er vårt fokus allerede mot VM i 2029. Vi skal ikke være dårlige tapere selv om vi er overrasket. Vi tror ikke at det er et spørsmål om hvorvidt Narvik får VM, men når, sier ordføreren.

– Hva må utbedres for at dere skal få mesterskapet?

– Når det kommer til søknaden er det ikke så mye vi kan gjøre, men hvilke faktorer som har spilt inn her, er det store spørsmålet. Dette må vi finne ut av.

– Hva vil dette koste?

– Jobben er gjort. Søknadsbeløpet er det som vil koste oss inn mot 2029, slår ordføreren fast.

Skipresident Erik Røste og resten av skiforbundet støtter Narviks kanditatur inn mot 2029.

– Det ligger i kortene at det skal søkes på nytt, sa Røste til avisen Fremover tidligere onsdag.

I tillegg fikk Falun tildelt ski-VM i 2027, mens Oberstdorf tildelt skiflygnings-VM i 2026. Østerrikske Montafon skal arrangere fristil-VM i 2027.