Ferguson tilbake i United-rolle

Alex Ferguson får plass i Manchester Uniteds styre i en alder av 80 år. Klubben vil dra nytte av erfaringen hans.

Alex Ferguson er hentet inn som styremedlem i Manchester United.

NTB

18 minutter siden

Det melder flere engelske medier. Klubbens svært suksessrike manager ga seg i jobben i 2013. Han har siden det hatt en form for ambassadørfunksjon.

Den tidligere klubbdirektøren David Gill er også hentet inn sammen med den tidligere lagkapteinen Bryan Robson.

De skal være del av en tenketank.

Ferguson møtte United-ledelsen for noen dager, og det skal da ha vært at hans rolle ble meislet ut. Etter at skotten sluttet som manager, har Manchester United mistet sin posisjon som Englands beste lag.