Sport Sykkel Danskenes spesielle jubelfortelling

Mye tyder på at naboene våre i sør snart kan feire sammenlagtseier i Tour de France. Flere ting gjør reisen dit unik.

23. juli 2022 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

Når du taster inn «Møllehøj» i Google-søkefeltet, får du opp bilder av noe som ser ut som et alminnelig landbruksområde. På toppen av en grønn ås står en grå møllestein.

Den markerer det høyeste terrengpunktet i hele Danmark. Møllehøj ligger 170,86 meter over havet. Google forteller deg at dette er et «mountain peak». Teknologien henger ikke helt med. Fjellgeiter finner andre feriedestinasjoner enn Danmark.

Likevel var danske Jonas Vingegaard først oppe da årets 18. Tour de France-etappe hadde målgang i Hautacam i Pyreneene torsdag. Det var den siste fjelletappen i årets tour. Triumfen gikk langt i å sikre Vingegaard sammenlagttittelen i verdens gjeveste etapperitt.

– Det kan virke naturstridig at en mann fra forblåste og pannekakeflate Jylland er blitt så god i fjellene. Det kjedelige svaret er at han har vunnet i det genetiske lotteriet, sier Rasmus Rask Vendelbjerg til Aftenposten.

Han er sportsredaktør i den danske avisen Berlingske og har fulgt sykkelsporten tett. Nå står danskene midt i det som ser ut til å bli Tour de France-seier.

Hva mener Vendelbjerg med at Vingegaard har vunnet det «genetiske lotteriet»? Svaret er nøkkelen når man skal forklare suksessen til danskenes nye stjerne.

25-åringens historie handler imidlertid om mye mer. Blant annet en spesiell evne til aldri å gi opp.