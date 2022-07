Tour de France-vinneren hyllet i København: – Helt vanvittig

Tre dager etter at han ble hedret som vinneren av Tour de France 2022 på Champs-Élysées, ble Jonas Vingegaard hyllet av det danske folk i København.

Foto: Thomas Sjoerup / EPA

27. juli 2022 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg vil si takk til alle de frivillige rundt omkring i Danmark, uten dem så ville jeg aldri ha vunnet Tour de France, og de andre danske resultatene ville heller ikke ha kommet. Tusen takk til alle klubber i Danmark, som støttet opp om dette, sier Vingegaard i sin tale i rådhuset, etter å ha takket de andre talerne.

Den danske Tour de France-vinneren ble møtt av et folkehav kledd i rødt og hvitt på rådhusplassen i København. Før han gikk ut på balkongen og mottok hyllesten fra de fremmøtte, var det taler ved blant andre overborgermester Sophie Hæstorp Andersen.

– Jeg er veldig stolt av å motta deg her på rådhuset. Rådhuset er stedet hvor vi tar imot og feirer de største sportsprestasjoner. Det du har gjort er en av de største, sier Hæstorp Andersen og sammenligner det med da det danske fotballandslaget vant EM i 1992.

I rådhuset holdt også næringsminister i Danmark, Simon Kollerup, tale:

– Det er ikke bare det at du har vunnet verdens hardeste ritt, det i seg selv er utrolig. Men det er måten du har gjort det på, du har vært ydmyk, en gentleman og en ekte sportsmann, sier Kollerup og fortsatte:

– Takk for at du er en ekte sportsmann, takk for at du turte å drømme, hele Danmark er stolt av deg, velkommen hjem.

Etter turen ut på rådhusbalkongen, skal Vingegaard og de andre inviterte gjestene nå spise pannekaker inne i rådhuset, før festen fortsetter på Tivoli 16.00.

Vingegaard ble imidlertid ropt ut igjen på balkongen like etter, hvor nasjonalsangen blant annet ble sunget for dansken. Tydelig rørt takket han de fremmøtte.

– Det er helt vilt fantastisk å stå her med så mange mennesker. Det er helt vanvittig. Jeg kan ikke forstå det. Tusen takk, sier 25-åringen.

Rundt klokken ti over tolv landet årets Tour de France-vinner på Kastrup. Der ble han tatt imot av pressen og formannen i det danske idrettsforbundet.

– Det var en helt fantastisk flytur, med privatfly og så kom det to F-16 og hilste på, det var en helt vanvittig opplevelse, og så denne mottagelsen på Kastrup, sier Vingegaard til dansk TV 2.

Deretter han ble fraktet inn til terminalen og satte seg i en åpen bil med kurs for rådhusplassen i København, hvor et folkehav ventet.

– Det vet jeg ikke, jeg tror bare jeg forbereder meg på at det blir kjempestor opplevelse, og større enn det jeg forestiller meg, svarer Vingegaard på hvordan man forbereder seg til å bli hyllet av flere tusen dansker.

Etter å ha blitt nummer to i fjorårets utgave av verdens største sykkelritt, var det han som i år slo knockout på resten av konkurrentene. 25-åringen fra Hillerslev imponerte både i fjellene og på tempo, til slutt skilte det to minutter og 43 sekunder mellom ham og annenmann i sammendraget, Tadej Pogacar fra Slovenia.

Etter en tur innom det nederlandske laget Jumbo-Vismas hovedkvarter i Den Bosch, hvor Vingegaard og lagkamerat Wout Van Aert som vant den grønne poengtrøyen ble hyllet, står nå den danske hovedstaden København for tur.

NEDERLAND: Før festen i København, var Jonas Vingegaard og lagkameratene, her Wout Van Aert, i Nederland og mottok hyllest.

Fra terminalen på Kastrup kjørte bilen i retning rådhusplassen, og langs hele veien inn til sentrum hadde tusenvis av dansker møtt opp for å både takke og få et glimt av 25-åringen.

– Tusen takk for en fantastisk støtte, gjennom hele Tour de France. Og takk til alle som har møtt opp i dag. Det er virkelig rørende, tusen takk til alle dansker, sa Vingegaard fra bilen.

Etter en rekke taler i rådhuset og hyllest fra balkongen, skal Tour de France-vinneren sette kursen mot Tivoli, hvor han og andre danske ryttere som deltok i årets ritt vil ta turen opp på scenen foran fansen.

– Slutt og tull, det høres helt vanvittig ut, sa Vingegaard til dansk TV 2 da de før feiringen opplyste at så mange som 25.000 trolig tar turen til Tivoli for å ta del i feiringen av ham.