Skistjernen med klar beskjed etter trøndersjokket

Femmilsekspert Hans Christer Holund ble knust av sensasjonsmannen Andreas Fjorden Ree fra Støren. Holund mener unggutten er en av favorittene til VM på hjemmebane.

Andreas Fjorden Ree feiret med en pose Smash-sjokolade etter å ha knust alle konkurrentene på NM-femmila.

11 minutter siden

HARSTAD: – Enormt bra. Det er veldig gøy at det kommer noen yngre løpere opp og matcher oss gamlegutta. Andreas leverer et vanvittig sterkt løp. Han vinner ikke bare løpet, men med solid margin også. Det er mange mestere på start her i dag.

Landslagsstjerne Hans Christer Holund er full av lovord etter at Andreas Fjorden Ree sjokkerte Ski-Norge i Harstad.