Weng har fått hjernerystelse – mister helgens NM

Langrennsløper Heidi Weng (30) har falt på isen og fått hjernerystelse. NM i Harstad vil gå uten henne.

Heidi Weng går glipp av NM i Harstad. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

23. mars 2022 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser hun på sin egen Instagram-profil.

«Er det ikke det ene, så er det det andre. Da har jeg klart å slå hodet i isen – hei sann, hjernerystelse», skriver hun blant annet.

Skiforbundet opplyser at hun skled på is med et tynt snødekke på vei til trening.

– Heidi har gledet seg til NM i Harstad i helgen, men etter fallet kan hun ikke gå konkurranser den nærmeste tiden, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Skiforbundet i en pressemelding.

Weng var uheldig også tidligere i sesongen. I slutten av januar testet hun positivt for korona. Hun ble sittende i isolasjon i italienske Seiser Alm og gikk glipp av vinterens OL i Kina.

Den norske langrennsleiren hadde et håp om å få henne ned til de siste øvelsene, men det gikk ikke.

«Drømmen om revansj i OL ble knust for min del. Det er jo «bare» et OL, men leit likevel», skrev hun på Instagram da.