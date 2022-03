Nyenget herjet mot første NM-gull – måtte gå i seg selv

Martin Løwstrøm Nyenget (29) fortsatte kjempeformen og var ustoppelig på vei inn til NM-tittelen på lørdagens 15 kilometer i klassisk stil utenfor Harstad.

Martin Løwstrøm Nyenget kunne glise for NM-gull lørdag.

Martin Løwstrøm Nyenget (midten) vant NM-gullet på 15-kilometeren foran Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Håvard Moseby.

Lillehammer-løperen var i en klasse for seg og slo Simen Hegstad Krüger med 30,5 sekunder i løypene i Kilbotn. Bronsen tok Håvard Moseby.

En så stor seiersmargin er ren utklassing i moderne langrenn.

– Dette var nok et bra løp. Det er veldig gøy å vinne, og så er det kanskje litt ekstra med den store marginen ned til 2.-plassen. Det betyr litt for meg det, sa Nyenget til NTB.

Han forklarte det med at det var tett i toppen og at det var et føre som kan skille litt. Det var et litt typisk jobbeføre som skilte klinten fra hveten. Nyenget gikk på rent klister og var heldig med det.

29-åringen har hatt en ujevn sesong. Han mislyktes med å nå sitt store mål som var OL i Beijing, men vant femmila i Holmenkollen foran tusenvis av tilskuere på hjemmebane.

Lørdag kom også det første individuelle NM-gullet for hans del etter en lang rekke med sølv og bronse.

– Man må gå i seg selv når du ikke klarer det som var hovedmålet. Jeg er ærlig på at det var OL, og jeg hadde fryktelig lyst til å komme dit og gå skirenn der. Det gjorde jeg ikke, og da bestemte jeg meg for å bruke tiden godt til i mellomtiden til å trene og være best mulig når det mesterskapet var ferdig.

Lyktes

Det er liten tvil om at Nyenget lyktes svært godt med den jobben.

– Det har fungert bra. Jeg fikk gjort en god treningsjobb i vinter, og jeg tar med meg det til senere at det har fungert godt i sensesongen.

– Hva betyr dette for det som venter?

– Det er klart at det gir motivasjon. Jeg har levert en god søknad for å få fortsette på landslaget. Jeg er blitt såpass godt voksen i dette gamet at jeg alltid må vurdere om dette er verdt å fortsette med, men når jeg ser det jeg får til her mot slutten, ser jeg at jeg har noe her å gjøre. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å ta medalje i VM.

Nyenget skal gå søndagens stafett og mandagens sprint i NM i Harstad.

– Så skal jeg forflytte meg til Bardufoss og gå Reistadløpet lørdag. Jeg måtte velge ut femmila tirsdag, men skal stille i NM del to på Lygna. Der går jeg alt.

Lykkelig

Simen Hegstad Krüger var svært godt fornøyd med egen prestasjon. Han fikk endelig noen svar han har ventet på.

– Det var rått av Martin i dag. Selv med hele verdenseliten på plass i dag, tror jeg noen hver ville slitt med ham i dag, sa han til NRK og fortsatte:

– Jeg har slitt med å knekke klassiskkoden i vinter. Da gjør det godt for veien videre å vise at jeg ikke helt har glemt hvordan man går denne stilarten.

Håvard Moseby var kanskje feltets gladeste mann lørdag. Kjelsås-løperen ga fra seg et høylytt jubelbrøl da han krysset målstreken og innkasserte sin første NM-medalje. Han endte 2,7 sekunder foran Ole Jørgen Bruvoll på fjerdeplass.

– Ekstremt gøy når man har marginene på sin side. Det er stor forskjell på å bli nummer tre og fire. For meg betyr dette mye, sa Moseby.

Del to av sesongens norgesmesterskap avvikles på Lygna mellom 6. og 8. april.