Opseth seiret på hjemmebane: - Jeg er rørt

Silje Opseth satt sist igjen på toppen på hjemmebane. Under enormt press strakk hun seg til 131.5 meter. Det holdt til seier i Holmenkollen.

HOPPET BAKKEN NED: Silje Opseth imponerte stort på hjemmebane i Holmenkollen.

Det ble en historisk dag for de norske hopperne i Holmenkollen. For første gang i karrieren var Silje Opseth øverst på pallen. Dermed er hun den gjerde kvinnen som vinner et renn i verdenscupen.

– Dette er helt fantastisk. Det er så fortjent. Hun har vunnet tidligere, men ble offer for en regnefeil på Lillehammer. Det har vært en humpete vei. Nå får hun kjenne på det å være best i verden. Jeg er rørt, sier landslagssjef Christian Meyer til NRK.

Sara Takanashi, som var nummer tre etter førsteomgang, skuffet i finaleomgangen. Det gjorde også Nika Kriznar, som hoppet nest sist. Dermed lå alt til rette for Opseth, som hadde mye å revansjere etter den skuffende finaleomgangen i Lysgårdsbakken torsdag. 131.5 meter holdt til en seiersmargin på 2,6 poeng.

I førsteomgang landet Opseth på 129 meter.

