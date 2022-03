Klæbo koronasmittet: – Det meste tyder på at sesongen er over for min del

Johannes Klæbo sier det meste tyder på at sesongen er over for hans del, etter at han har blitt smittet av korona.

Johannes Høsflot Klæbo har testet positivt på korona. Her fra Gardermoen før OL i Kina.

1. mars 2022 10:14 Sist oppdatert 39 minutter siden

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

«Alle løperne på Menn Elite Sprint har dessverre testet positivt. Det jobbes nå med å kartlegge situasjonen, og om den kan ha konsekvenser for eventuelt flere løpere som deltok i verdenscupen i Lahti forrige helg», skriver forbundet.