Historisk VM-gull – knuste Brasil i finalen

(Anders Mol/Christian Sørum, Norge-Vitor Felipe/Renato Lima, Brasil 2–0) 10 måneder etter at de vant OL-gull i Tokyo kan Anders Mol og Christian Sørum feire historiens første norske VM-gull i sandvolleyball.

19. juni 2022 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært vår drøm i så mange år. Jeg får gåsehud av å tenke på at vi så (som tilskuere) VM i 2009, og nå er vi verdensmestere, sier Christian Sørum (26) i seiersintervjuet umiddelbart etter finalefinishen.

– Det er vår drøm å vinne titler. Jeg håper alle ser hvor gøy vi har det, fulgte Anders Mol (24) opp.

– De får skambank akkurat nå, de brasilianske gutta, nærmest jublet Viaplays ekspertkommentator Vegard Høidalen da Mol og Sørum tok ledelsen 12–6 i andre sett.

– Dette er rett og slett utklassing. Anders og Christian er i en klasse for seg. Det er ingen som er i nærheten av dem. I finalen er de helt enestående, tilføyde han.

Den norske duoen senket sin brasilianske finalemotstander på brutalt og overlegent vis i Roma søndag kveld med settsifrene 21–15 og 21–16.

GULLGUTTENE: Christian Sørum og Anders Mol feirer sin historiske VM-tittel i Roma søndag kveld.

Anders Mol og Christian Sørum gjorde grei skuring med brasilianske Alison/Guto i VM-kvartfinalen fredag, og det samme med brasilianske George/Andre i semifinalen lørdag. Dermed kunne det regjerende OL-mesterparet bli første norske VM-gullvinner i sandvolleyball – med finaleseier over brasilianske Vitor Felipe (31)/Renato Lima (22) i finalearenaen Foro Italico foran en stor gjeng norske fans.

Foruten gullmedaljen i Tokyo-OL i fjor, har den norske sandvolley-duoen vunnet EM-gull fire ganger og tatt VM-bronsemedalje en gang (2019).

Vegard Høidalen – som vant VM-bronsemedaljen sammen med Jørre Kjemperud i 2001 – mente Brasils finalekonstellasjon samt deres andre VM-parsammensetninger ikke var «de beste kombinasjonene de kunne hatt».

Med et par forbehold:

– Ingen tvil om at disse har tatt noen skalper på veien, mot mer sannsynlige finalelag, uttalte Høidalen før kampen i sanden var i gang.

OVERLEGNE: Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol spilte ut hele sitt register mot Brasils finalelag – etter å ha slått en annen Brasil-duo i semifinalen, og en tredje Brasil-duo i kvartfinalen.

– Det aller skumleste er at Anders (Mol) og Christian (Sørum) er så store favoritter som de er, tilføyde han.

Kampen startet i henhold til forventningene for Anders Mol og Christian Sørum, som tidligere i VM-turneringen skal ha vært hemmet av en vond rygg. Anders Mol vartet opp med en monsterblokk som ga Norge 6–5.

– Det er gull verdt! utbrøt Høidalen.

Deretter dro han til med en perfekt serve: 9–6 i norsk favør.

Fakta Medaljefordelingen i VM-historien 13 offisielle VM er arrangert siden det første i 1997. Her er medaljefordelingen (gull/sølv/bronse): 1. Brasil 7 5 5 2. USA 1 2 2 3. Tyskland 1 3 3 4. Russland 1 1 1 5. Nederland 1 1 0 6. Norge 1 0 2 7. Argentina 1 0 0 8. Sveits 0 2 0 9. Østerrike 0 1 0 10. Australia 0 0 1 De to norske bronsene kom ved Vegard Høidalen/Jørre Kjemperud i 2001 og Anders Mol/Christian Sørum i 2019. Vis mer

Da hadde allerede Høidalen med et solid understatement konstatert at Norge var kommet godt i gang. Han fulgte opp med en rad superlativer, blant andre «fantastisk» med tanke på Anders Mols brede ballsjongleringsregister. Vitor Felipe hadde imidlertid litt av hvert å by på. På den annen side reddet Christian Sørum – ofte – suserne fra motsatt side av nettet.

Brasil tok time out på stillingen 15–11 til Norge.

Etter en lang ballveksling gikk Mol og Sørum opp til kritisk viktige 16–11 etter en Mol-finish.

– Her spiller Anders (Mol) i en annen etasje enn Renato i blokk. Han er en gigant, Anders Mol, slo Viaplay-ekspert Høidalen fast.

– Det er ikke gøy å være brasilianer der ute nå, tilføyde han – og plusset på «Christian har vært god i forsvar her».

Så fem settballer. Kort prosess. Sørum «pirket» den første inn til 21–15 og overlegen seier i første sett. Det andre – og etter alt å dømme siste – startet som det innledende sluttet. Anders Mol klinket inn 4–1, brasilianerne trengte en ny pause.

Den hjalp dem åpenbart ikke stort. Norge dro ifra og dro ifra. Da den norske duoen gikk opp til 12–6 feiret den poenget med å omfavne hverandre som om de hadde vunnet sitt første VM-gull – og noen minutter senere hadde de fullbyrdet triumfen.