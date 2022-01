Norges OL-gullhåp nær stygt fall: – En skandale

– Han risikerer både karrieren og OL, sier sportssjef Ivar Stuan – som refser de ansvarlige.

Slik reagerte Jarl Magnus Riiber rett etter at han nesten falt i Seefeld.

29. jan. 2022 15:23 Sist oppdatert nå nettopp

Jarl Magnus Riiber er omtrent uslåelig. Han er Norges kanskje største gullhåp i OL.

Men lørdag kunne OL – og langt mer – blitt spolert.

Riiber ble nummer 10 etter langrennet - men det dramatiske hopprennet ble den store snakkisen.

Der ble Riiber truffet av et vindkast. I et lite øyeblikk mistet han tilsynelatende kontrollen over skiene, før han klarte å hente seg inn igjen.

Det som skjedde i lørdagens hopprenn, provoserer sportssjef Ivar Stuan,

– Jeg synes det er en skandale, sier Stuan til Aftenposten.

– Han risikerer både karrieren og ikke minst OL i en sånn situasjon, fortsetter han.

Innrømmer at de kunne ventet

Lørdagens hopprenn var preget av sterk vind. Konkurransen ble rammet av flere avbrudd. Arrangøren brukte en del tid for å sikre at hopperne hoppet i trygge nok forhold.

Men da Riiber hoppet, fikk han 7,5 sekundmeter vind «rett i pæra ut av hoppet», som NRK-ekspert Anders Jacobsen ordla seg.

– Jeg var på vei rundt. Jeg synes ikke det var så gøy. Men jeg klarte å berge meg, det var det viktigste, sier Riiber til NRK.

Han kalte forholdene «uforsvarlig der og da».

– Rennet i dag var preget av vind. Vi var helt på grensen av hva vi kan tillate med tanke på sikkerhet. Riiber er uheldig, og vi er selvfølgelig enige i at vi kunne ventet, sier norske Lasse Ottesen, som har tittelen «race director» for kombinert i det Internasjonale Skiforbundet (FIS), til Aftenposten.

Uenig i «skandale»-kritikk

Riiber ble nummer 13 i hopprennet, langt dårligere enn vanlig.

Ifølge Lasse Ottesen i FIS var forholdene «OK» da Riiber fikk grønt lys, før de forandret seg da han kom i luften.

Da kom det en sterk vind fra venstre.

– De kunne brukt mer tid for å gi han en sjanse. Derfor er det en skandale, sier Ivar Stuan.

– Jeg er ikke enig i det, sier Ottesen om bruken av ordet «skandale».

Han utdyper:

– Riiber er over grensen, men de andre 49 er OK. Vi ser på rennet som helhet, ikke kun på 1 utøver.

«Kroppskunst»

Også NRKs kommentator-team reagerte sterkt på det som skjedde med Riiber.

– Her spiller de hasard med Jarl Magnus Riiber, sa Christian Nilssen i NRK-sendingen.

– Jeg synes også det, sa tidligere VM-gullvinner i hopp Anders Jacobsen.

– Når man først har ventet så lenge, og det er en så ustabil periode i bakken, da kunne de vært greie og ventet litt lenger, spesielt når det er den største favoritten, forklarer Jacobsen.

Jacobsen var imidlertid full av lovord om hvordan Riiber klarte å unngå fall, noe han kalte «kroppskunst». Lasse Ottesen i FIS tenker også i de baner.

– Jeg må berømme Riiber for måten han taklet forholdene på, sier Ottesen.

Sluknet i langrennsdelen

Dermed fikk Riiber et uvanlig vanskelig utgangspunkt før langrennsdelen.

Riiber kom seg opp i tetgruppen - og han så ut til å kunne kjempe om seieren.

Men på den tredje av fire runder sluknet Riiber litt. Til slutt var han nummer 10 i mål.

I NRK-intervjuet etterpå antydet Riiber at han kanskje var litt dehydrert, at han ikke fikk i seg nok væske etter et langt hopprenn.

Jørgen Graabak reddet den norske dagen med en tredjeplass. Tyske Vinzenz Geiger vant foran Johannes Lamparter fra Østerrike.

Konkurransen var en del av Seefeld-trippelen, som avsluttes søndag.