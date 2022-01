Coronasmittet Tande gjør OL-forberedelsene på kjøkkenet

STOVNER/FROGNER (VG) Coronasmittede Daniel-André Tande (27) kan se godt nedover Groruddalen fra balkongen hjemme på Stovner, men det er mer usikkert om han kan se en OL-billett til Kina i det fjerne.

SOM SKJÆRA PÅ TUNET: Tande forholder seg inntil videre rolig med tanke på OL-deltagelsen.

21. jan. 2022 21:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Positive coronatester har gjort OL-turen usikker for både Tande og Johann André Forfang (26), men duoen lar seg foreløpig ikke stresse.

Tande testet tidligere denne uken positivt for coronaviruset, og må teste negativt fire ganger før han kan sette på det chartrede flyet til Olympiatoppen, med avreisedato 27. og 31. januar.

– Jeg synes nesten det er rart at jeg ikke har hatt det før. Jeg har nesten hatt alt som er mulig å ha av sykdommer siden svineinfluensa. Det er rart jeg ikke har hatt corona allerede tre ganger så langt, sier en humørfylt Tande på telefon til VG.

– Svineinfluensaen var verre. Den hadde jeg ikke vaksine for, så det kan jo være derfor, legger han til.

SER FREMOVER: Daniel-André Tande håper han får med seg en konkurranse eller to i OL. Her står han på balkongen til leiligheten hjemme i Stovner, og ser mot VGs fotograf i ren Mars 2020-stil.

Skulle det ikke bli avreise i januar, kan det bli aktuelt med en senere avreise på et annet vis. Foreløpig tar Tande det som «det kommer».

– Jeg har ikke tenkt altfor mye på det, for å være helt ærlig. Akkurat her og nå får jeg ikke gjort noe med det, så da prøver jeg heller å kose meg i eget selskap, sier han.

Treningsavbrekket er han heller ikke bekymret for. 27-åringen mener selv han har vært riktig på vei i vinter, og tror han kan fortsette i samme spor etter karantenetiden.

– Noen ganger kan det være positivt å ta en liten pause fra hopp og hoppteknisk. Du skal jo automatisere en bevegelse i hopp. Jo mindre du tenker og prøver når du er i hoppbakken, jo enklere er det for kroppen å gjøre den bevegelsen du har trent kroppen til å trene. Det er det vi kaller overskuddshopping, sier Tande.

Les også Slik blir sportshelgen på TV

Trening i bakken er byttet ut med knebøy og utfall på kjøkkenet, og han angrer på at han ikke gjorde alvor av fjorårets planer om å lage et ordentlig treningsrom i leiligheten.

– Det dummeste man kan gjøre er å ligge rolig hele dagen. Jeg har mange nok erfaringer fra tidligere sykehusbesøk, så man prøver så godt det lar seg gjøre å holde seg i litt aktivitet, sier han.

Tørrhosten som har hengt i siden en influensa i oktober er der fremdeles, men de siste dagene har det også blitt litt snørr og enkelte hodeplager. Han føler seg frisk – testen sier noe annet.

De ledige timene fylles blant annet av spillet League of Legends.

– Jeg har alltid hatt stor forkjærlighet for gaming, så det er en fin måte å kaste bort noen timer på, sier Tande på telefonen.

– Jeg kjøpte meg jo gaming-laptop rett før jeg dro til Planica. Jeg fikk ikke brukt den med det første, sier han lattermildt.

Etter det stygge fallet i Planica i mars i fjor har OL vært et naturlig mål for 27-åringen, selv om den største motivasjonen for å komme tilbake var særs enkel:

– Det er fordi jeg liker å hoppe på ski, sier han.

Tande har bodd i leiligheten på Stovner i snart fem år. I sommerhalvåret ser han over på golferne på den andre siden av veien, og Tande har selv blitt en ivrig spiller de siste årene.

I fjor vår så han golferne starte sesongen på Groruddalen Golfklubb, mens han lå inne på sofaen etter kragebeinsbruddet i Planica og lengtet ut.

Den snøfattige vinteren i Oslo, som har ført til at det først og fremst er hardpakket snø og is ute, gjør at vintersavnet ikke er så stort.

Foruten at han helst skulle vært Titisee-Neustadt denne helgen, da.

– Jeg pleier alltid å si at det ikke er morsomt å se på skihopping, for det betyr at man ikke er med selv, sier Tande.

REISEVANT: Tande innrømmer at gjerne kunne gitt litt mer kjærlighet til plantene på balkongen, som med 27-åringens hektiske reisehverdag ikke har fått de beste vekstvilkårene.

I Tyskland er det kun fire norske hoppere. Halvor Egner Granerud er den eneste av de fire som skal til OL.

Av de OL-aktuelle hopperne står Robert Johansson over med en vond rygg, Marius Lindvik er definert som nærkontakt etter å ha delt leilighet med Tande og står over – i tillegg til Tande og Forfang.

Sistnevnte har tatt inn på et leilighetshotell på Frogner, og har akkurat tatt imot TV 2 i bakgården da VGs fotograf kommer innom.

MANNEN I VINDUET: Johann André Forfang speider utover bakgården på Frogner.

– Det er ikke optimalt å være isolert på et rom fremfor å konkurrere og trene. Samtidig føler jeg at hvis jeg klarer å bli frisk og være ute av karantene fort, så skal det ikke ha så mye å si for den fysiske formen inn mot OL, sier Forfang.

– Hvordan ser du på de neste dagene i isolasjon?

– Jeg vet ikke helt. Jeg skal prøve å få sett litt serier og YouTube i løpet av de neste seks dagene. Det blir i hvert fall ikke noe trening på meg i dag, sier han.