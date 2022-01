Bekreftet: Klar for Rosenborg

Tobias Børkeeiet blir Kjetil Rekdals første signering som RBK-trener.

Søndag kveld ankom Tobias Børkeeiet Værnes. To dager senere er han bekreftet klar for RBK.

25. jan. 2022 17:07 Sist oppdatert nå nettopp

To dager etter at han ankom Trøndelag, er midtbanespilleren Tobias Børkeeiet bekreftet klar for RBK.

Rosenborg og Brøndby er enige om en overgang for Tobias Borchgrevink Børkeeiet, melder klubben på sin nettside tirsdag ettermiddag.