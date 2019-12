I fjor ble Marit Bjørgen og Jakob Ingebrigtsen de store vinnerne på Idrettsgallaen med henholdsvis tre og to priser. Da ble Bjørgen kåret til årets navn, mens Ingebrigtsen fikk utøvernes pris.

Nå er nominasjonen til Idrettsgallaen på Hamar lørdag 4. januar klar, skriver NRK.

Utfordrer vinteridretten

I 2019 var det ingen prisvinnere fra fotballens verden, men flere stjerneskudd er med og preger årets nominasjoner.

Erling Braut Haaland (19), Martin Ødegaard (21) er begge nominert til den prestisjetunge prisen «Årets navn», som stemmes fram av folket. I tillegg kan Ødegaard bli årets mannlige utøver, mens Haaland er nominert til årets gjennombrudd-prisen.

Også Lyon-proffen Ada Stolsmo Hegerberg (24) er nominert til to priser.

Både langrennsutøveren Johannes Høsflot Klæbo (23) og skiskytteren Johannes Thingnes Bøe (26) er nominert til tre priser. Begge kan vinne i kategoriene «Årets mannlige utøver» og «Årets navn», mens de også er nominert i «Årets lag» innenfor sine respektive idretter.

– Selv om det har vært et etterolympisk år, har også 2019 vært et fantastisk år for norsk toppidrett. Norske utøvere har vært toneangivende i de tradisjonelle vinteridrettene våre, både i verdenscupene og i VM i Seefeld, Åre og Östersund, sier jurysjef Tore Øvrebø.

Parautøveren Salum Kashafali er også sterket representert. Den svaksynte sprinteren fra Bergen satte verdensrekord og tok VM-gull på 100 meter i år. Han er nominert i klassene årets navn, årets gjennombrudd og årets mannlige parautøver.

Alle nominerte

Under ser du alle nominerte til Idrettsgallaen:

Årets kvinnelige utøver

Tiril Kampenhaug Eckhoff, skiskyting

Maiken Caspersen Falla, langrenn

Caroline Graham Hansen, fotball

Ada Stolsmo Hegerberg, fotball

Therese Johaug, langrenn

Maren Lundby, hopp

Ragnhild Mowinckel, alpint

Marte Olsbu Røiseland, skiskyting

Ingvild Flugstad Østberg, langrenn

Årets mannlige utøver

Johannes Thingnes Bø, skiskyting

Henrik Christiansen, svømming

Viktor Hovland, golf

Johannes Høsflot Klæbo, langrenn

Henrik Kristoffersen, alpint

Olav Lundanes, orientering

Jarl Magnus Riiber, kombinert

Karsten Warholm, friidrett

Martin Ødegaard, fotball

Årets lag

Fotballjentene

Håndballguttene

VM-laget lagkonkurranse, kombinert

VM-stafettlaget herrer, langrenn

Mixed-stafettlaget VM/skiskyting

Anders Mol/Christian Sandlie Sørum, sandvolleyball

Årets gjennombrudd

Vetle Sjåstad Christiansen, skiskyting

Erling Braut Haaland, fotball

Gustav Iden, triatlon

Salum Ageze Kashafali, friidrett

Casper Ruud, tennis

Jenny Stene, skyting

Thea Vatshelle, kickboksing

Årets kvinnelige para-utøver

Aida Dahlen, bordtennis

Vilde Nilsen, langrenn/skiskyting

Helle Sofie Sagøy, badminton

Birgit Røkkum Skarstein, roing

Årets mannlige para-utøver

Jens Lasse Dokkan, dressur

Salum Ageze Kashafali, friidrett

Jesper Saltvik Pedersen, alpint

Nils-Erik Ulset, skiskyting

Tommy Urhaug, bordtennis

Årets trener

Leif Olav Alnes, friidrett

Christian Berge, håndball

Gjert Ingebrigtsen, friidrett

Siegfried Mazet/Egil Kristiansen, skiskyting

Kåre Mol, sandvolleyball

Eirik Myhr Nossum, langrenn

Årets navn (juryen nominerer, folket stemmer)