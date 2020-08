Warholms råskap trumfer alt

OM FRIIDRETT: Spørsmålet er ikke om Karsten Warholm (24) tar verdensrekorden. Spørsmålet er når han gjør det.

Karsten Warholm løp inn til tiden 46,87 på 400 meter hekk på Stockholms stadion. Christine Olsson, NTB scanpix

46,87 på 400 meter hekk er en rå idrettsprestasjon.

Tiden er fattige ni hundredeler bak Kevin Youngs «uslåelige» verdensrekord fra Barcelona-OL i 1992.

Tiden er fem hundredeler bedre enn hans egen Europa-rekord på 46,92, satt i Zürich i fjor.

Så kan vi bare drømme om hvor god tiden blir den dagen absolutt alt klaffer for 24-åringen.

Fakta Tidenes raskeste Tidenes raskeste på 400 meter hekk: 1) Kevin Young, 46,78 (1992) 2) Karsten Warholm, 46,87 (2020) 3) Karsten Warholm, 46,92 (2019) 4) Abderrahman Samba, 46,98 (2018) 4) Rai Benjamin, 46,98 (2019) 6) Edwin Moses, 47,02 (1983) 6) Rai Benjamin, 47,02 (2019) 8) Bryan Bronson, 47,03 (1998) 9) Karsten Warholm, 47,10 (2020) 9) Samuel Matete, 47,10 (1991) Vis mer

Mot alle odds

For Warholm hadde alle odds mot da han la seg ned i bane 8 på Stockholms gamle og ærverdige OL-stadion fra 1906.

Oppladningen i en sesong preget av koronapandemien har ikke vært optimal med få konkurranser og stor usikkerhet.

De siste dagene har han og trener Leif Olav Alnes valgt bort en stor og behagelig hotellseng, de minsket smittefaren ved å sove og spise i en bobil på en parkeringsplass utenfor stadion.

For å skjerme seg for å vinden på den værutsatte stadion valgte sunnmøringen å vrake favorittbane 7 og bytte til uvante bane 8.

Det var tydelig motvind og vanskelige forhold på den første langsiden.

Han hadde ingen konkurrenter å bryne seg på og måtte gjøre jobben alene. Det var Karsten Warholm mot Karsten Warholm.

Han rev den siste hekken før målpassering og tapte tid på det. Om tidstapet var ni hundredeler eller mer får vi dessverre aldri svar på.

Karsten Warholm rev den siste hekken i Stockholm. Christine Olsson, NTB scanpix

Sult og mental styrke

Vi advarte tidligere i uken mot Stockholm stadion, at den var værutsatt og ikke like rask som Stade Louis, banen der han selv og Jakob Ingebrigtsen leverte to av de råeste norske idrettsprestasjonene noensinne for halvannen uke siden.

Vel, Warholm leverte et enda råere løp søndag ettermiddag. Tidenes nest beste resultat på 400 meter hekk. Maskinen fra Ulsteinvik overgår seg selv i hver eneste konkurranse han starter i. Og da kan man spørre seg hva nordmannen er laget av.

Det handler mye om sult.

Det handler om ikke å se begrensninger.

Det handler om å være utviklingsorienterte og løsningsorienterte.

Det handler om en enorme mental styrke.

Det handler selvfølgelig også om en fantastisk form.

Men først og fremst handler det om et stort idrettstalent som har gledet seg til å gå på trening hver eneste dag.

Droppet ikke en eneste økt

I oktober 2017, 77 dager etter det overraskende VM-gullet i London, intervjuet jeg ham om tiden etter bragden.

Warholm fortalte at han ikke hadde stått over en eneste økt, selv om alle hadde forstått det om han hadde tatt en liten pause.

Han gledet seg så mye til den neste treningen, han ville videre, han ville bli bedre og ta neste steg.

Slik har han holdt på i tre år. Stadig like nysgjerrig. Stadig nye påfunn i samarbeid med Alnes i treningsarbeidet.

Det som var godt nok dagen før, ville ikke være like godt dagen etter.

Ingen hadde heller sagt noe om han hadde slakket av litt etter VM-gullet i Doha i fjor.

Det kan gjøre noe med en idrettsutøver som vinner sitt andre VM-gull i en verdensøvelse i en alder av 23 år.

Men Warholm skulle videre. Til OL i Tokyo, han hadde ikke ett minutt å miste av de mange øktene som ofte kan vare i seks-syv timer.

Karsten Warholm viste muskler i Stockholm. ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN

Et 2020 i uvisse

Så ble OL avlyst og ingen visste hvordan 2020 ville bli.

Kommer neste konkurranse om tre måneder? Om et halvt år? Blir OL neste år også avlyst?

Vanligvis er konkurranser terminfestet lang tid i forveien. Det kan ta måneder å prikke inn formen til akkurat den ene dagen du skal levere ditt livs løp.

Å være idrettsutøver og bli nektet å utøve sitt yrke er høyst problematisk.

Å utsette seg faren for koronasmitte og nedsatt lungefunksjon kan i verste fall ødelegge karrieren.

Alt dette er en enorm mental belastning.

Først en uke før stevnet i Monaco besluttet Warholm at han skulle delta.

Først en uke først stevnet i Stockholm var 24-åringen påmeldt på 400 meter hekk.

Og så leverer Karsten Warholm to av sitt livs mest imponerende resultater.

Det forteller egentlig alt om en idrettskarriere som vi bare har sett starten av.

Det er mye mer i vente.

PS: Halvannen time etter Europa-rekorden på 400 meter hekk, løp Warholm inn til tiden 45,05 på 400 meter flatt – 18 hundredeler bak sin norske rekord.