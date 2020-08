EM-nedtur for Stine Borgli: – Jeg slo hodet ganske kraftig i asfalten

Sandnes-syklisten fikk fellesstarten ødelagt av velt.

Stine Borgli kom ikke til mål. Cornelius Poppe / NTB scanpix

27. aug. 2020 18:08 Sist oppdatert nå nettopp

De norske var aldri med i kampen om de gjeveste plasseringene på fellesstarten i EM torsdag. For Stine Borgli (30) ble det en ekstra stor nedtur. Hun kom aldri til mål i Frankrike.

– Jeg fikk løpet ødelagt ganske tidlig da jeg var involvert i en velt. Jeg slo hodet ganske kraftig i asfalten, men prøvde å kjempe meg tilbake. Jeg fikk god hjelp av Katrine (Aalerud), men jeg kjente at kroppen ikke spilte helt på lag, forteller Borgli.

Stor nedtur

Hun vet fortsatt ikke om hun har pådratt seg noen skade.

– Jeg har ikke fått sjekket det. Det føltes greit utover. Jeg begynte ganske rolig i starten og det føltes greit, men når jeg sitter i en bil nå og kjører, føler jeg bare mer og mer søvnig. Jeg må ta en avgjørelse på om jeg skal ta en sjekk.

Det ble med andre ord en skuffende dag for Borgli på sykkelen.

– Det går fort mellom oppturene og nedturene. Jeg hadde en god opptur i samme løype på tirsdag. Jeg følte meg veldig bra og «fit for fight» til EM. Da er det selvfølgelig en stor nedtur når jeg ikke får være med og prege løpet, sier hun.

Planen er nå å fly til Nice i kveld for å delta i La Course by Le Tour de France 2020 til helgen.

– Hvis jeg kjenner meg bedre utover dagen og i morgen, er planen å delta der.

Nederlandsk gull

Gullet gikk til nederlandske Annemiek van Vleuten. Etter en ordentlig duell med italienske Elisa Longo Borghini ble det seier på fellesstarten for van Vleuten.

Etter 109 kilometer i EM-byen Plouay i Frankrike dro hun fra bruddmakker Elisa Longo Borghini fra Italia og slo henne på målstreken.

Van Vleuten ble tempoverdensmester i Bergen i 2017.

Polens Kasia Niewiadonna spurtslo Chantal van den Broek-Blakk fra Nederland i kampen om bronsemedaljen. De måtte slippe i den siste bakken og ble hektet av med fem sekunder.

