Friidrettsprofilen om utsatt NM på hjemmebane: – Knuser hjertet mitt

Pedersen har sett frem til å konkurrere om NM-medaljer på banen der friidrettskarrieren hennes for alvor startet. Det kan hun fortsatt få anledning til, men tidligst til høsten.

Fredag ble det besluttet av årets hovedmesterskap, som skulle vært arrangert fra 19. til 21. juni på Fana stadion i Bergen, ikke kan gå som planlagt som følge av viruskrisen.

Arrangørene i Fana IL bekrefter beslutningen på sine nettsider. Der heter det at man den siste tiden har forstått at det er mindre og mindre sannsynlig at det vil la seg gjøre å avvikle mesterskapet.

«Ingen vet hvor lenge restriksjonene fra myndighetene vil vare, og det viktigste nå er å ta hensyn til liv og helse», heter det videre.

Skuffet Pedersen

Da NTB tidligere denne uken snakket med NM-sjef Anita Bolstad Raa var hun tydelig på at en utsettelse virket sannsynlig. Samtidig henviste hun til et møte med ledelsen i friidrettsforbundet fredag.

Der ble det besluttet at man nå skal jobbe for å finne alternative datoer for NM til høsten.

For Isabelle Pedersen var ikke det noen god nyhet å få.

– Jeg vet at det er det riktige å gjøre, men jeg ville løyet dersom jeg sa at det ikke knuser hjertet mitt. NM i år skal gå i hjembyen min Bergen og på banen der alt startet for 15 år siden, skriver hekkeløperen på sin Instagram-konto lørdag.

Landslagsprofilen legger samtidig til at hun har godt håp om å få konkurrere på hjemmebanen før eller senere.

Uvisst med datoer

Når det kan finnes plass til et NM-arrangement i Bergen til høsten er samtidig et åpent spørsmål. Når det på et tidspunkt igjen åpnes for idrett, skal det finnes plass i kalenderen til mange utsatte stevner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

NM-sjef Bolstad Raa antydet i intervjuet med NTB tidligere denne uken at det kan bli utfordrende.

– Hvis vi flytter NM til høsten, hvilke alternative helger har vi da?, spurte Raa.

Utsatte Diamond League-stevner og andre viktige arrangementer står i kø for å bli replassert i terminlisten.

Det hjelper naturligvis noe at Tokyo-OL allerede er utsatt til neste år.