Ishockeysesongen fikk en brå slutt da NM-sluttspillet ble avlyst for to uker siden. Dagen før de åtte lagene skulle ta fatt på kampen om «byttå», valgte i stedet forbundet – i samråd med klubbene – å sette en strek for resten av sesongen som følge av koronapandemien.

Dagen etter at sesongen ble innstilt, valgte Oilers å permittere sine spillere og ansatte. Ledertrioen i Oilers, Tore Christiansen (styreleder og hovedaksjonær), Terje Haukali (daglig leder) og Pål Haukali Higson (sportssjef), satte umiddelbart i gang arbeidet med å prøve å begrense det økonomiske tapet.