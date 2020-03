Pedersen tok VM-sølv på hjemmebane med et nødskrik: – Det var ufattelig deilig

Gullet var i teorien innen rekkevidde før siste distanse, den mektige 10.000-meteren, men med 11,16 sekunder opp til Patrick Roest var det i praksis umulig.

Pedersen hang med i starten av søndagens 10.000 meter, men så viste Roest at han var en verdig VM-vinner. Nederlenderen økte forspranget til sin norske parkamerat, og kontrollerte inn en overlegen seier både på distansen og totalt.

– Han bare leker seg, Patrick Roest. Dette har han kontroll på, sa Viaplay-kommentator Even Wetten.

Roest tok sin tredje strake VM-tittel.

– Knallhardt

Det røynet på for Sverre Lunde Pedersen mot slutten, men takket være at han hadde 12 sekunder å gå på til Seitaro Ichinohe før 10.000-meteren, så klarte han akkurat å holde unna for japaneren i kampen om sølvet.

– Han tar sølvet med et nødskrik. Det var nære, sa Wetten.

Til slutt skilte det mindre enn ett sekund i sammendraget, etter at Pedersen bare ble nummer sju på 10.000-meteren, 16,77 sekunder bak Roest.

– Det var uendelig langt. Det var knallhardt, men jeg klarte å holde japaneren bak meg. Det var en kamp, sa Pedersen til Viaplay.

– Jeg ville bare gi meg, men jeg måtte til mål. Det var å holde beina i gang og ta runde for runde, men til slutt var det bare en mental kamp. Det var ufattelig deilig å klare det, fortsatte han.

Geir Olsen / NTB scanpix

Bøkko takket for seg

Et siste håp for Pedersen i gullkampen var å ta sekunder på Roest på 1500 meter tidligere søndag, men i stedet viste nederlenderen styrke og var raskest på mellomdistansen.

Pedersen kom som annenmann på 1500, men det var for langt opp før den siste og avsluttende distansen i Vikingskipet.

Osingen var eneste norske som var blant de åtte beste i sammendraget som fikk gå det siste løpet.

Hallgeir Engebråten avsluttet sitt VM som niendemann i sammendraget etter sjuendeplass på 1500 meter, mens Håvard Bøkko ble nummer ti etter sitt siste løp i karrieren.

Geir Olsen / NTB scanpix

Skaffet seg et overtak

Sverre Lunde Pedersen fikk en flott start på allround-VM på hjemmebane med 36,37 og 5.-plass på 500 meter lørdag. En knallsterk 5000 meter av Roest, fem sekunder bedre enn Pedersen på annenplass, gjorde imidlertid at det var nederlenderen som hadde overtaket før siste dag.

Med seier på begge de to siste distansene var det ingen tvil om at Roest skulle forsvare gullet igjen.

Sølv er uansett en opptur for Pedersen etter en sesong som har vært under pari. Mye av grunnen til det er en sykkelulykke før sesongstart som satte ham kraftig tilbake.

Under helgen i Hamar har imidlertid Pedersen vist prov på at han har mer inne.