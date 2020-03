Pedersen tok VM-sølv på hjemmebane med et nødskrik. Nå får han treningsnekt.

HAMAR/OSLO: Det var pallen og medalje som sto på spill for Sverre Lunde Pedersen før allround-VM-avslutningen med 10.000 meter. Gullet var i teorien innen rekkevidde før siste distanse, men med 11,16 sekunder opp til formsterke Patrick Roest var det i praksis umulig.

Pedersen hang med i starten av søndagens 10.000 meter, men så viste Roest hvorfor han er en så verdig VM-vinner.

Nederlenderen distanserte sin norske parkamerat, og kontrollerte inn en overlegen seier både på distansen og totalt.

– Jeg er veldig glad for at jeg kunne vise at jeg er den raskeste, sa Roest etter å ha innkassert gullet.

– De to foregående har jeg vært litt bitter, men nå var han suveren. Så det er bare å henge i, sa Pedersen.

Geir Olsen / NTB scanpix

Tapte nesten sølvet

Det røynet på for Sverre Lunde Pedersen mot slutten, og et lite øyeblikk så det ut som også sølvet skulle ryke.

– Det var rart. Jeg følte meg bra de første fem rundene, men så var det som en bryter bare slo av. Det var en kamp fra 15 runder og inn, sa Pedersen til pressen etter løpet.

I mål skilte det mindre enn ett sekund i sammendraget ned til bronsemedaljør Seitaro Ichinohe, etter at Pedersen bare ble nummer sju på 10.000-meteren, 16,77 sekunder bak Roest.

Etter løpet falt en utslitt Pedersen sammen på indre bane og brukte lang tid på å hente seg igjen.

– Jeg klarte i alle fall å få med meg at jeg slo han japaneren. Det var helt tomt. Men jeg fikk reist meg opp og sett at jeg var nummer to. Da fikk jeg litt ekstra krefter slik at jeg fikk reist meg opp og takket publikum, sa han om hva han husket fra slutten av løpet.

Fakta: Slik endte VM i allround Menn, sluttstilling: 1) Patrick Roest, Nederland, 147,880 2) Sverre Lunde Pedersen, 149,277 3) Seitaro Ichinohe, 149,310 4) Jan Blokhuijsen, 149,875 5) Sergej Trofimov, 150,145 6) Shane Williamson, 151,711 7) Ted-Jan Bloemen, 151,955, 8) Jordan Belchos, 152,069. Øvrige norske: 11) Hallgeir Engebråten 111,107 12) Håvard Bøkko 111, 735. Kvinner, sluttstilling: 1) Ireen Wüst, 159,524, 2) Ivanie Blondin, 160,462 3) Antoinette de Jong, 160,631 4) Martina Sábliková, 160,639 5) Melissa Wijfje, 160,711 6) Jevgenia Lalenkova, 160,809 7) Francesca Lollobrigida, 162,263 8) Nana Takagi, 162,630 Norsk: 23) Sofie Karoline Haugen 123,775.

Tangerte Bøkko

Med det tok 27-åringen sin fjerde sølvmedalje i allround-VM. Han har også en bronsemedalje fra før. Dermed tangerte han VM-beholdningen til Håvard Bøkko.

– Han har fortsatt en del flere totalt i form av EM, VM og OL, så jeg har en jobb å gjøre hvis jeg skal gå forbi ham, sa Pedersen og smilte.

Geir Olsen / NTB scanpix

Hans kanskje viktigste treningspartner og kamerat la søndag skøytene på hyllen. Bøkkos siste løp utløste mange følelser hos både publikum og støtteapparat. Bare minutter senere skulle Pedersen gå en viktig 1500 mot Roest.

– Jeg fikk gåsehud da han gikk siste langsiden sin, men jeg var raskt tilbake i boblen. Det var en spesiell dag med mange følelser, men det var et verdig punktum, mente Pedersen.

Får treningsnekt

Før sesongstart var Pedersen klare mål å ta gullmedalje på Hamar. Men i pressesonen var han klar på at han ikke tapte gullet, men vant sølvet.

27-åringen har hatt en trøblete sesong etter at han i høst var involvert i en sykkeluke. Siden har han slitt med hodesmerter. Så sent som noen uker før VM måtte han ta seg treningsfri på grunn av smertene.

– Det er ingen alvorlig ting. Det bare trenger litt tid, sa han.

Skaden skal være ferdig utredet, og det skal være konkludert med at Pedersen kun trenger hvile. Derfor har landslagsledelsen gitt ham treningsnekt.

– Nå har jeg fått tre ukers treningsnekt etter denne helgen for å komme meg helt. På slutten av den håper jeg at jeg skal føle meg rastløs.