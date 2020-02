Saken oppdateres.

Det bekrefter skøyteveteranen på en pressekonferanse onsdag.

Bøkko avslutter karrieren med helgens allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet.

– Søndag har jeg siste dag på jobb. Det blir det siste, fortalte han.

Fakta: Håvard Bøkko: Alder: 33 (2. februar 1987) Idrett: Skøyter Klubb: Hol Personlige rekorder: 500 m: 35,75, 1000: 1.08,42, 1500: 1.42,67, 5000: 6.09,94, 10.000: 12.53,89. Meritter: OL: 1 gull (lagtempo, 2018), 1 bronse (1500 m, 2020) Allround-VM: 4 sølv, 1 bronse VM enkeltdistanser: 1 gull, 4 sølv, 1 bronse EM: 2 sølv, 4 bronse. Verdenscupen: 9 seirer. Aktuell: Avslutter karrieren etter helgens allround-VM på hjemmebane.

Innholdsrik karriere

Bøkko maktet ikke å holde tårene tilbake da han fortalte de fremmøtte pressefolkene om avgjørelsen sin.

33-åringen kan se tilbake på en lang og innholdsrik karriere. Merittlisten inneholder ett gull og én bronse i OL, samt én gull-, åtte sølv- og to bronsemedaljer i VM-sammenheng.

Flere av medaljene har han tatt i nettopp Vikingskipet, der han verdenscupdebuterte i 2004 og der han nesten 16 år senere tar farvel.

Lise Åserud / NTB scanpix

– VM i 2009 var kanskje høydepunktet her. Da var det god stemning og god form, sier Bøkko.

Da stakk han av med tre sølv (10.000 meter, 5000 meter, 500 meter) og gull på 1500 meter.

Denne gangen erkjenner han at en VM-medalje sannsynligvis blir vanskelig å oppnå.

– Etter OL har dette vært målet. Jeg hadde håpet å være en av medaljekandidatene. Det er litt usannsynlig nå, men jeg håper å gjøre tre gode løp og få oppleve skipet for siste gang med skøyter på bena, sier Bøkko.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hylles av sjef og lagkamerat

Avgjørelsen var en hemmelighet i det lengste, også for landslagsledelsen. Skøytesjef Lasse Sætre fikk ikke vite om det før han pratet med Bøkko under lunsjen onsdag formiddag.

– Alle som kjenner Håvard vet at han er en beskjeden type, så han ville ikke ha så mye oppmerksomhet. Men jeg sa det ville bli vanskelig å unngå det, sier Sætre.

45-åringen har ikke bare vært Bøkkos sjef. Han var også kollega på landslaget da Bøkko slo seg opp og frem i starten av karrieren.

Han beskriver 33-åringen som en ener som lenge dro lasset alene for norsk skøytesport.

– Det han har prestert alene har vært enestående. Han fikk flere med seg etter hvert, og da har han vært et forbilde for de andre løperne, sier sportssjefen i Norges Skøyteforbund.

Det mener også OL-vinner Håvard Lorentzen (27).

– Hadde det ikke vært for ham, hadde det sett veldig mørkt ut for norsk skøytesport i noen år. Han er en fantastisk utøver, sier bergenseren.

Lorentzen beskriver Bøkko som et forbilde, ikke bare for ham selv, men for hele den generasjonen han er en del av. 27-åringen håper at Bøkko vil få en rolle i forbundet også etter at han har lagt skøytene på hyllen. Sætre forteller at de ikke er kommet så langt som å diskutere hvorvidt det er en mulighet.