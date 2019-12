TRONDHEIM: Mens Norge er outsider på gulljakt i VM i Japan, følger Kari Aalvik Grimsbø (34) mesterskapet via TV og har også tatt seg tid til en kort visitt hjemme i Trondheim der hun har arrangert keeperskole for unge håndballtalenter.

Norges meritterte keeper, med 173 landslagkamper, to OL-gull, to VM-gull og fem EM-gull på merittlista, innser at karrieren går mot slutten. Fire inngrep i høyrekneet begrenser henne.