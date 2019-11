Nederlandsk OL-løper får lang fengselsstraff for narkotikasmugling

Madiea Ghafoor ble i sommer stoppet i tollen med bilen full av narkotika. Tollerne fant 50 kg ecstasy og 2 kg metamfetamin da hun skulle passere grensen fra Tyskland.

Ghafoor ble nummer fire på 400-meteren i Diamond League-stevnet i Stockholm i mai. En drøy måned senere var hun forsvunnet fra friidrettsarenaen. Tirsdag ble årsaken avslørt.

27 år gamle Ghafoor sa seg uskyldig etter tiltalen og forklarte under rettssaken at hun trodde hun transporterte dopingmateriale. Hun ville ikke fortelle hvem som sto bak transporten av narkotikaen av frykt for familiens sikkerhet.

Ghafoor deltok for Nederlands stafettlag på 4 x 400 meter under OL i 2016, og hun var i finalen på 400 meter under EM i Berlin i fjor.