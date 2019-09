VM i friidrett arrangeres mellom 27. september og 6. oktober i Qatars hovedstad Doha.

Utøvere fra 213 nasjoner deltar på mesterskapet. Det finner sted på Khalifa International Stadium, som har en kapasitet på 48.000 tilskuere.

Ifølge Aftonbladet er det derimot solgt så få billetter at planen fra arrangøren er å stenge hele den øverste etasjen på det mektige stadionanlegget i Doha.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) unngikk å besvare vårt spørsmål om hvor mange billetter som er solgt, men forteller at under halvparten av kapasiteten på stadion vil bli tatt i bruk.

– Kapasiteten på Khalifa Stadium vil bli satt til 21.000 for friidretts-VM, skriver de i en e-post.

IAAF forklarer den lave kapasiteten med at den politiske situasjonen i regionen har endret seg siden de fikk tildelt VM, noe som fører til at mange i Midtøsten ikke får tillatelse til å reise til Qatar.

IBRAHEEM AL OMARI / Reuters / NTB Scanpix

Over 300.000 ledige seter

Ifølge arrangementets nettsider var det sent onsdag kveld rundt 4600 ledige billetter til åpningsdagen, noe som betyr rett over 16.000 solgte billetter.

Ifølge den samme nettsiden er det totalt solgt cirka 175.000 billetter fordelt på de ti dagene VM skal foregå. Det betyr at det fortsatt er totalt 305.000 ledige seter på Khalifa Stadium, hvorav 35.000 av disse fortsatt er tilgjengelig for salg.

I London-VM for to år siden var det til sammenligning over 660.000 solgte billetter én uke før mesterskapet, og de fleste kvelder på London Stadium var det utsolgt. Mesterskapet ble det best besøkte friidretts-VM gjennom historien.

Doha-VM ser ut til å ende i motsatt ende av skalaen - som et av de dårligst besøkte siden oppstarten i 1983.

Se hvor mange billetter som er solgt fra dag til dag i faktaboksen under.

Fakta: Antall solgte billetter til VM i Doha Solgte billetter pr. onsdag kveld, norsk tid: Fredag 27/09 (Dag 1): 16.387 solgte billetter, totalt 31.613 ledige seter. 4613 av disse er tilgjengelige for salg. Lørdag 28/09 (Dag 2): 18.762 solgte billetter, totalt 29.238 ledige seter. 2238 av disse er tilgjengelig for salg. Søndag 29/09 (Dag 3): 17.122 solgte billetter, totalt 30.878 ledige seter. 3878 av disse er tilgjengelig for salg. Mandag 30/09 (Dag 4): 16.837 solgte billetter, totalt 31.163 ledige seter. 4163 av disse er tilgjengelig for salg. Tirsdag 01/10 (Dag 5): 17.011 solgte billetter, totalt 30.989 ledige seter. 3989 av disse er tilgjengelig for salg. Onsdag 02/10 (Dag 6): 16.808 solgte billetter, totalt 31.192 ledige seter. 4192 av disse er tilgjengelig for salg. Torsdag 03/10 (Dag 7): 17.210 solgte billetter, totalt 30.790 ledige seter. 3790 av disse er tilgjengelig for salg. Fredag 04/10 (Dag 8): 18.092 solgte billetter, totalt 29.908 ledige seter. 2908 av disse er tilgjengelig for salg. Lørdag 05/10 (Dag 9): 18.668 solgte billetter, totalt 29.332 ledige seter. 2332 av disse er tilgjengelig for salg. Søndag 06/10 (Dag 10): 17.962 solgte billetter, totalt 30.038 ledige seter. 3038 av disse er tilgjengelig for salg.

– Interessen vokser

Slik billettsalget er i skrivende stund, ligger det derfor an til over 30.000 ledige sitteplasser i gjennomsnitt hver dag.

Men det er fremdeles halvannen uke til mesterskapet starter, og arrangøren håper på et oppsving i billettsalget.

– Det er satt i gang omfattende markedsføringskampanjer rettet mot skoler, samfunnsgrupper og arbeidstakere bosatt i Qatar, og interessen for mesterskapet vokser sterkt. Gitt vår tidligere erfaring med innendørs-VM i 2010 og tidligere Diamond League-stevner i Doha, forventer vi at det vil fortsette å øke de kommende ukene, skriver Det internasjonale friidrettsforbundet i en e-post til oss.

Alexandra Panagiotidou / TT NYHETSBYRÅN

Ikke første gang

Det er ikke første gang Qatar arrangerer et verdensmesterskap med lave tilskuertall.

Under sykkel-VM i 2016 var det nærmest ikke en tilskuer å se langs løypen for Alexander Kristoff og de andre rytterne, med unntak av start- og målområdet.

Da VM-stadionet Khalifa Stadium var arena for Diamond League i mai, var det også langt fra fullsatt.

IBRAHEEM AL OMARI / Reuters / NTB Scanpix

Ekstrem varme

I Doha blir temperaturen en stor utfordring for utøverne, og det er grunnen til at mesterskapet går såpass sent på året. Det er meldt opp mot 40 varmegrader på det varmeste under mesterskapet.

Inne på stadionanlegget har de derimot installert et gigantisk luftkondisjoneringssystem, som skal kjøle ned luften på bakkenivå.

Arrangørene har lovet at temperaturen vil ligge konstant på 27 varmegrader inne på stadion, ifølge Aftonbladet.