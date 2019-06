Kapteinen og treneren roser jobben som er gjort etter 5.-plassen i EM

Norge – Hviterussland 31–28 (21–11)

SOTRA ARENA: EM i 2018 endte med femteplass for håndballjentene. Plasseringen var den første utenfor pallen i EM siden 2000. I VM-sammenheng må man tilbake til 2013 for å finne forrige gang Norge havnet utenfor pallen.

Laget, som har fire EM- og VM-medaljer de siste seks årene, har svart med å gjøre rent bord i 2019. I Golden League ble det seier over Danmark, Romania og regjerende verdensmester Frankrike.

I slutten av mai ble det seier over Sverige før Hviterussland ble slått i første play off-kamp. Onsdag kveld ble VM-billetten sikret etter ny seier over Hviterussland.

– Laget har helt klart vært revansjesugne etter EM, og det har blitt jobbet ekstremt godt på samlingene etter mesterskapet. Vi er veldig kritiske når ting har blitt som de har blitt, og vi har sett på mye og jobbet med mye, sier Norges kaptein, Stine Bredal Oftedal etter kampen i Sotra Arena.

Fakta: Norge – Hviterussland 31–28 (21–11) 2. play off-kamp til VM (34–21 i første oppgjør) Sotra Arena Dommere: Denis Bolic og Christoph Hurich, Østerrike Tilskuere: 3809 Utvisninger: 3 x 2 min Norge, 3 x 2 min Hviterussland. Rødt kort: Yuliya Shut, Hviterussland Norge: Emilie Arntzen 2, Heidi Løke 3, Silje Waade 1, Nora Mørk 3, Stine Oftedal 2, Malin Aune 4, Silje Solberg, Kari Brattset 7, Vilde Ingstad, Andrea Pedersen, Moa Högdahl 2, Marit Jacobsen 2, Ingvild Bakkerud, Camilla Herrem, Sanna Solberg 3, Marta Tomac 2 X

– Skrudd sammen slik

En dårlig start på mesterskapet ble avgjørende, selv om Norge spilte seg opp.

– I internasjonal topphåndball, både for damer og herrer, er det blitt mange gode nasjoner. Det krever mye å være i stabilt toppen, som vi har vært med noen unntak. Om man ikke klarer å være på topp så havner man utenfor. Det gjorde vi og det er en lærdom, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagstreneren sier det er gjort gode evalueringer etter EM.

– Jeg er skrudd sammen slik at når man ikke når målet sitt, så kan det generere mange gode prosesser. Det har det vært, både hos den enkelte spiller, rundt laget og i gruppen. Jeg synes det har vært himla mye bra jobbing på de to samlingene nå, sier Hergeirsson.

Oftedal er enig.

– Jeg synes folk virker ekstremt motiverte og fokuserte på å jobbe med de tingene vi har slitt med. Jeg tror prosessen etter et «dårlig mesterskap» kan hjelpe oss veldig, sier Oftedal.

Smultring i over syv minutter

De nesten fire tusen tilskuerne fikk se Norge valse over Hviterussland i åpningsminuttene. Kari Brattset satte kampens første mål, til rungende jubel i Sotra Arena. Samme Brattset kriget inn Norges femte, og sitt fjerde, etter knappe fem minutter. Dermed hadde Norge fått en kjempeåpning på kampen.

Først etter syv og et halvt minutt fikk Hviterussland inn sitt første mål. Da hadde de norske spillerne allerede scoret åtte. Det skulle gå nesten syv nye minutter før gjestenes andre mål. Brattset svarte med å dunke inn 13–2 like etter.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson gjorde etter hvert flere bytter. Hviterussland kom også til flere sjanser, og til pause sto det 21–11.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Manglet flyt offensivt

Den andre omgangen startet trått for de norske spillerne. Hviterussland satte tre mål før Marit Jacobsen satte omgangens første for Norge. Norge slet med å overliste keeper og treffe på innsiden av målstengene.

– Det ble en veldig morsom start og vi spilte godt i første omgang. I den andre viste Hviterussland at de er et godt lag, og da vi slapp oss litt nedpå så scoret de på alt. Det var ikke slik vi ville avslutte, men vi er i VM, sier Norges beste spiller, Kari Brattset, som scoret syv.

Hviterussland kortet ned forspranget til tre mål helt på tampen, men Norge virket aldri stresset. Til slutt sto det 31–28.

– Det ble en påminnelse om at nivået i dette gamet er blitt så pass at man trenger å være oppe på sitt beste for at det skal være godt nok, sier Hergeirsson, som kunne målet var nådd: plass i VM.