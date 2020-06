Flytter Idrettsgallaen til 2022

Lite konkurransegrunnlag denne sesongen gjør at Idrettsgallaen 2021 er avlyst.

Karsten Warholm har dratt hjem med flere priser fra Idrettsgallaen. Her fra 2019. Carina Johansen / NTB scanpix

22. juni 2020 14:45 Sist oppdatert nå nettopp

Idrettsgallaen fyller 20 år i 2021, og dette skulle feires i Trondheim. På grunn av en sesong nesten uten konkurranser siden mars, blir gallaen flyttet til 2022. Det melder Idrettsforbundet i en pressemelding.

«Konkurransegrunnlaget i 2020, som følge av koronasituasjonen, gjør at de fleste klassene vil mangle prestasjonsgrunnlag som kvalifiserer for juryering. I den uvissheten som råder, vil det også kunne bli betydelige forskjeller i konkurransegrunnlaget for de ulike idrettene. Styret for idrettsgallaen har derfor besluttet at den store jubileumsgallaen, som skulle vært avholdt i Trondheim 9. januar, i sin helhet er flyttet til 8. januar 2022», står det i meldingen.

Les også Festende tennisstjerner avslørt i video. Like etter testet de positivt for koronaviruset.

– Styret mener dette er en god beslutning for både idretten og NRK. De siste månedene har vi diskutert hva som vil være den beste løsningen i denne situasjonen, og det mest rettferdige og forutsigbare for alle parter, er å flytte gallaen til 2022, sier styreleder for idrettsgallaen, Ivar Ragne Jenssen.

Det blir idrettsgalla på NRK 9. januar 2021, men i en annerledes form enn seerne er vant til.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding