Tre unge nykommere på årets hopplandslag: – Har vært et mål lenge

Seks kvinner og ni menn er tatt ut på hopplandslaget kommende sesong.

Laget er det største i Alexander Stöckls tid som landslagstrener for hoppherrene. Hovedgrunnen er at Anders Fannemel og Thomas Aasen Markeng fortsatt er under rehabilitering.

– Det kommer inn et nytt ansikt etter lovende prestasjoner i fjor. Anders Håre er en spennende skihopper som har høyt potensial. Han fortjener full støtte og kompetanse fra vårt trenerteam, sier Stöckl i en pressemelding.

20-åringen fra Vikersund deltok i hele 14 verdenscuprenn forrige sesong.

– Det er selvfølgelig stort å få tillit på A-laget, og det har jo vært et mål lenge, sier Håre.

De øvrige på landslaget for menn er Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik, Robin Pedersen og Daniel-André Tande.

Vil bli best i verden

Bjørseth fikk prøve seg i verdenscupen forrige sesong, men er nå fullverdig medlem av kvinnenes landslagstropp sammen med Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Ingebjørg Saglien Bråten. Det er også Kvandal.

– Disse jentene har som mål å bli verdens fremste kvinnelige hoppnasjon, og med disse utøvernes dedikasjon til idretten sin, og vårt system i NSF hopp, er det store muligheter for at visjonen kan bli en realitet tidligere enn vi trodde, uttaler kvinnenes landslagssjef Christian Meyer.

16 år gamle Bjørseth er i likhet med Mosjøen-jenta Kvandal svært tilfreds med å ha blitt tatt ut.

– Jeg synes det er stort å få være med på landslaget, men synes også det er litt sykt. Jeg ser på det som en stor mulighet til å lære av de beste og ikke minst utvikle meg som skihopper, sier Bjørseth fra Lensbygda.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økonomiske utfordringer

Nylig ble det kjent at hoppbudsjettet måtte reduseres fra 31 til i underkant av 24 millioner kroner som følge av koronapandemien. Det bekymrer ikke Alexander Stöckl.

– Vi står overfor en del økonomiske utfordringer, men jeg er trygg på at vi kan levere høy kvalitet under samlinger og i daglig trening, sier Stöckl.

Landslaget innleder med samling på Lillehammer denne uken. Verdenscupen skal etter planen starte 21. november for mennene og 5. desember for kvinnene.