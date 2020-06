Idrettssjefen vil særlig bygge to nye idrettsanlegg i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Nye svømmehaller i Kristiansand både på øst- og vestsiden av byen har stått på uprioritert liste i alle mine 18 år som idrettssjef i Kristiansand, sier Terje Abrahamsen.

Fædrelandsvennen møter ham og Astrid E. Sødal i Aquarama, som er et høymoderne anlegg midt i kjernen av Kristiansand. Det er gull verdt for så vel svømmeidrettene i byen som for folkehelsen. Langt verre står det til i de to store bydelene på øst- og vestsiden av Kristiansand. Både bassenget på Haumyrheia skole og i Vågsbygd samfunnshus er fra 1960-tallet og synger på siste verset.