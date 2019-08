Filip Ingebrigtsen overbeviste, men føler seg ikke sikker på gull

Hamar/Aftenbladet: – 800 meter er kanskje det tøffeste du kan løpe når du er inne i tung «vintertrening», men kroppen svarte bra, bedre enn jeg tenkte før løpet, sier Filip Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Med 1.51,63 var Filip klart best av alle som kvalifiserte seg til søndagens finale, men han innkasserer ingen seier av den grunn.

– Det spørs litt på farten underveis, men her er veldig mange gode spurtere, minner 26-åringen om.

Han tok sølv på distansen i fjor, vant gull i 2016 og syns egentlig 800 meter er veldig gøy.

– Du må vurdere mye mer nøye når tid du skal sette inn støtet her enn på 1500 meter, for det går så fort på 800 meter at du ikke tåler mer enn en spurt, forklarer Filip Ingebrigtsen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen fulgte naturligvis løpet fra sidelinjen og nikket fornøyd underveis.

Flere medaljemuligheter for Skjalg

PS: Skjalgs Sara Busics overrasket stort og vant sitt kvalikheat på 800 meter nesten like suverent som Filip Ingebrigtsen. Busic er naturligvis klar for søndagens finale.

Det er også sprinteren Elisabeth Slettum. Hun tok flott sølv på 400 meter hekk fredag og løp inn til andreplass og nest beste tid totalt i semifinalen på 200 meter med 23,96. Helene Rønningen var best med 23,86.

Skjalg får også to løper i søndagens finale på 200 meter for menn. Mathias Hove Johansen må finne seg i å være favoritt etter bestetid i semien, 21,57, i lett motvind, mens Simen Tjelta Larsen er i medaljesjiktet med 21,74, også det i motvind.

– Jeg ga full pinne i svingen og fikk respons, sier Hove Johansen til Aftenbladet og legger ikke skjul på at han er sugen på sitt første seniorgull. Under persen på 21,00 hadde toppet det hele.