Svømmestjernen får dødstrusler etter VM-protesten mot gullvinneren: – Det er virkelig ille

Horton nektet å dele seierspallen med Sun Yang etter at kineseren vant gullet på 400 meter fri søndag. Han ville hverken gratulere vinneren eller bli fotografert sammen med ham.

For oppførselen fikk Horton mandag en advarsel av Det internasjonale svømmeforbundet (FINA), kun timer før de to rivalene skulle møtes i svømmehallen i sørkoreanske Gwangju. Der skal de ha fått øyekontakt.

Sun svømte inn til åttende beste tid og var den siste som kvalifiserte seg til finalen på 800 meter fri onsdag. Horton svømte i samme heat som nordmannen Henrik Christiansen og var uten sjanse på å ta seg videre. Christiansen ble nummer to i heatet.

Utsatt for trusler

Bakgrunnen for krangelen er at Horton mener at Sun ikke burde fått delta i VM etter at kineseren angivelig skulle ha ødelagt en blodprøve da dopingjegerne gjestet ham uanmeldt i fjor.

Striden mellom de to svømmerne har fått det kinesiske folk til å reagere med støtte til Sun. På Hortons Instagram-konto er han og familien blitt truet på livet av sinte kinesere.

Hortons lagkamerat Jack McLoughlin fordømmer truslene.

– Det er ganske dårlig. Jeg ville ikke ønsket det mot min verste fiende en gang. Det er virkelig ille for alle sammen, for svømmingen og sport generelt. Jeg mener det han står for er riktig, sa McLoughlin ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ble utestengt i 2014

Horton selv var svært forsiktig i uttalelsene etter advarselen fra FINA.

– Fokuset nå er på at laget presterer og at vi kommer oss gjennom en tøff uke, uttalte han.

Sun var utestengt i tre måneder i 2014 etter å ha blitt tatt med et ulovlig middel. Han påsto medisinen var tatt på grunn av et hjerteproblem. Under OL i Rio banket Horton ham på distansen.

