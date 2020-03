Strekspiller Kristin Halvorsen har sagt takk for seg i Molde og vender nå tilbake til gamleklubben Oppsal. 22-åringen kom til MHK fra nettopp Oppsal for snart to år siden.

Hun har slitt med spilletiden i sine to sesonger i Molde-trøya, og i den nylig avsluttede eliteseriesesongen endte hun med 13 scoringer.