I stedet er Sola garantert en plass i eliteserien også neste sesong. Det ble kjent torsdag.

– Vi var 99,9 prosent sikre på at vi skulle holde oss, sier daglig leder i Sola, John Harald Kåsen til Aftenbladet. Han lar det skinne gjennom at han hadde en følelse av at det ville komme en avgjørelse som denne.