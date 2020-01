DNB Arena: Det har gått 19 dager siden Morley brakk ankelen i toppkampen mot Storhamar i CC Amfi. Rehabiliteringen er i full gang, men Oilers-profilen erkjenner at det er en tung prosess.

– Det har gått smertefullt sakte. Det har bare gått litt over to uker, men det føles som om det har gått et halvt år, sier Morley til Aftenbladet.