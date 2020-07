Sagosens store barndomsdrøm: – Det henger absolutt høyest

Sander Sagosen og Harald Reinkind depper etter 21-27-tapet for Kroatia i den avgjørende OL-kvalikkampen i april 2016. Norge hadde trengt ett poeng for å kvalifisere seg, men scoret bare fire mål de første 21 minuttene og tapte med seks mål. Sagosen noterte seg for «bare» tre mål. Vidar Ruud / NTB scanpix