Kristiansand Topphåndball – Sandnes 29–27 (14–15)

– Vi kan ikke stå her å si at dette var en kjempekamp, men vi kriger og står på og det ender til slutt med to poeng. Da kan det ikke bli bedre enn det, sier KRS-trener Robin Rosander Haugsgjerd da sesongs første seriekamp i 1. divisjon er overstått.