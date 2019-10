TROMSØ STORM-ASKER ALIENS 96–95 (25–19, 21–21, 22–27, 19–20, 9–8)

Tidligere i uka forsvant Chris Warren som hovedtrener. Det betydde at de tidligere spillerne Lange og Smalås måtte inn som hovedtrenere inntil videre. Både Smalås og ikke minst Lange er meritterte spillere. Sistnevnte er å regne som en klubblegende etter mange år på banen. Og starten kunne ikke blitt bedre. Med bare sekunder igjen av overtiden satt Kevin Altidore trepoengere som sørget for at poengene ble igjen i Tromsø.