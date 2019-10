ELVERUM - KRISTIANSAND TOPPHÅNDBALL 29-25

KRS sto for to skikkelige cupskreller da de slo ut eliteserielagene Nærbø og Follo i henholdsvis 3. og 4. runde i NM.

I kvartfinalen var de uheldige og trakk Norges kanskje beste lag, Elverum, på bortebane.

Og Champions League-laget fra Hedmark ble til slutt et hakk og to for sterke for gjestene fra Kristiansand onsdag kveld.

Rystet

Men det startet lovende for KRS.

1.-divisjonslaget fra Sørlandet rystet Elverum, som har vunnet slutsspillet de syv siste sesongene, i den første omgangen. KRS tok ledelsen 1–0, og etter det fulgte lagene hverandre tett som hagl.

Elverum klarte ikke å stikke fra, og til pause var stillingen 13–12 til vertene.

Tøffere etter pause

Etter pause ble det tøffere for Kristiansand. Elverum rykket fra, og ledet på det meste med fem mål.

Gjestene klarte ikke å tette luken, og det ble aldri veldig spennende. Elverum innfridde favorittstempelet og vant til slutt 29–25.

Dermed er cupeventyret over for denne gang for Kristiansand.

Neste kamp for Kristiansand er førstkommende søndag. Da tar de imot tabellnabo Falk Horten til 1.-divisjonsoppgjør i Aquarama. KRS ligger på 4.-plass med seks poeng etter fem kamper.