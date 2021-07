Blummenfelt visste at han hadde en joker: Dette gjorde den ekstreme gullspurten mulig

Kristian Blummenfelt har et våpen på slutten ingen andre kan matche.

Kristian Blummenfelt ga alt og vant. Alex Yee (sølv) og Hayden Wilde (bronse) var sjanseløse.

Nå nettopp

Odaiba Marine Park: Det var tyvstart på svømmingen og lureløp på syklingen. Til slutt kokte alt ned til hvem som var den aller sterkeste løperen under OL-løpet i triatlon.

Inne på oppløpssiden kunne Kristian Blummenfelt kikke seg tilbake over skulderen og konstatere at drømmen var oppfylt.

Ingen var bedre enn ham, og 27-åringen fra Loddefjord var olympisk mester.

Han skrek av jubel, strammet sixpacken i eufori og løftet banneret som markerter målgang over hodet.

– Jeg har drømt spesielt om å ta tak det målbanneret. De siste seks-syv ukene har jeg tenkt mer og mer på det, sier Blummenfelt.

På forhånd hadde han slått fast at om det ikke ble medalje i Tokyo, så ville fem års arbeid være bortkastet.

– Det er en ekstrem lettelse å stå her som gullvinner.

Dette var Bergens første individuelle gull i sommer-OL. Fra før var Håvard Lorentzen (500 meter skøyter) eneste individuelle gullvinner fra Bergen.

Akkurat dette har Kristian Blummenfelt drømt om i flere år.

Sterkere enn alle

Da BT møtte ham ved havnen i Tokyo der løpet gikk var det gått en times tid siden han ble olympisk mester.

Han hadde lagt utslått i målområdet og spydd.

Han hadde hørt «Ja, vi elsker».

Han hadde fått det han beskriver som en merkelig tung gullmedalje.

Løpet avgjorde han de siste to kilometerne. I Tokyos gater satte han inn et rykk sølvmedaljør Alex Yee og bronsevinner Hayden Wilde var ute av stand til å matche.

Etter målgang gikk Kristian Blummenfelt i bakken. Han var totalt utmattet og måtte spy.

Har et spesialvåpen

Våt av svette og full av eufori forklarer landslagssjef Arild Tveiten hvordan rykket gikk an å gjennomføre.

– Kristian vet at om han må, så kan han gå all in de siste fire minuttene. Vi har tester som viser at uansett hvor trøtt han er, så har han inne 3.45 på 1500 meter. Det er et våpen bare han kan sette inn, sier Tveiten.

Det er Blummenfelts ekstreme oksygenopptak på Bjørn Dæhlie-nivå som gjør ham i stand til dette.

Til sammenlikning løper Jakob Ingebrigtsen 1500 meter på 3.28. Blummenfelt er bare 17 sekunder dårligere etter å ha svømt, løpt og syklet i over halvannen time.

Blummenfelt er ikke noen god avslutter inne på oppløpet, og er avhengig av den typen langspurt han leverte i OL.

– Det var bare å gi absolutt alt. Da jeg fikk en luke, bare fortsatte jeg å trykke på. Det er en utrolig å klare dette, sier Blummenfelt.

Det koster å vinne OL-gull.

– Unner Kristian gullet

Da han kom i mål var han ferdig. Blummenfelt spydde og ble kjørt vekk i rullestol. Men han kom seg kjapt.

– Det er slik det gjerne blir når du har vært i kjelleren og enda dypere enn det for å grave ut alt du har, sier Blummenfelt og gliser lett.

– Det er bare hodet hans som gjør at han klarer det. Ingenting annet. Han er rå der, sier Olympiatoppen-coach Roger Gjelsvik. Bergenseren var også ringside i Tokyo for å følge med triatletene fra Bergen som han er med på å trene:

Gullvinner Blummenfelt fra Loddefjord.

Arnabuen Gustav Iden som ble nummer åtte.

Casper Stornes fra Askøy som kom på 11. plass.

Kristian Blummenfelt og de norske gjorde som forventet jobben på sykkeldelen av triatlonløpet. De kom samlet frem til løpingen.

Iden var egentlig ute av gullkampen relativt tidlig i løpet, men kjempet seg til en plassering. Stornes hang med til det var igjen fire-fem kilometer, så sprakk han. De var begge ganske så skuffet etter OL-debuten, men også glade.

– Jeg unner Kristian gullet. Han er rå mentalt, sier Stornes.

– Kristian er en ekstrem utøver. Jeg føler meg som en del av gullet, siden vi trener sammen, sier Iden.

Atletene måtte opp av vannet halvveis i den innledende svømmingen. Da lå de norske litt bakpå.

Grimasene er Blummenfelts «look»

Da Blummenfelt satte inn nådestøtet så han totalt utslitt ut. Han skar grimaser og gispet etter luft.

– De fleste tror han er på limiten når han gjør det, men det er hans måte å løpe på, sier Stornes.

Konkurrentene Yee fra England og Wilde fra New Zealand forteller at de hadde lite å stille opp med.

– Jeg har en styrke i spurten, men da Blummenfelt gikk, hadde jeg nok med å greie å komme i mål. Jeg kunne ikke følge ham, sier Yee til BT.

Wilde forteller at han bare ventet på at Blummenfelts sterke finish skulle komme. Han har sett den før.

– Vi så på hverandre og prøvde å ha pokerfjes. Men jeg har sett andre bli offer for den langspurten, og nå forstår jeg hvorfor folk har tapt mot Blummenfelt før, sier Wilde.