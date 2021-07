Se blinkskuddene fra OL i Tokyo

Olaf Tuftes tårer, dramatisk velt for Kristoffer Brun og Are Strandli og fartsfylte kamper for de norske håndballspillerne er noe av det siste vi har fått se fra Tokyo. I denne bildespesialen har vi samlet noen av de beste øyeblikkene fra de siste OL-døgnene.

Gabriel Medina fra Brasil mister fotfestet i mennenes surfekonkurranse ved Tsurigasaki beach.

29. juli 2021 11:34 Sist oppdatert nå nettopp

TÅRER: Olaf Tufte tar seg til ansiktet etter B-finalen i dobbeltfirer på roarenaen Sea Forest Park i Tokyo.

Japanske Megumi Murakami i aksjon under sandvolleyballkampen mot Sveits.

Tyske Max Kieffer slår ballen opp fra bunkeren på det 18. hullet i runde 1 i mennenes golfturnering.

Medaljejakten til Kristoffer Brun (33) og Are Strandli (32) endte dramatisk da duoen havnet i vannet rundt 250 meter fra mål.

Sander Sagosen og Argentinas Pedro Martinez Cami i håndballkampen mellom Norge og Argentina, der Norge til slutt seiret 27–23.

Kinesiske Zhu Mingye mot sør koreanske Choi Injeong.

Euri Cedeno Martinez fra Den dominikanske republikk blir truffet av et slag fra argentinske Francisco Daniel Veron i 16-delsfinalen i boksing for menn 69–75 kg.

Tobias Foss var det norske håpet på mennenes sykkeltempo. Det endte til slutt med en 23. plass.

Viktor Hovland i aksjon på den første dagen av mennenes golfturnering.

En mann passerer forbi OL-ringene i skumringen.

Amerikanske Chase Kalisz demonstrerer god rekkevidde under mennenes 200 meter medley.

Henny Reistad (t.h.) og Marit Malm Frafjord står opp i forsvaret mot Angola. Norge vant til slutt kampen 30–21.

Kvartfinale i BMX i Ariake Urban Sports Park.

Sol og regn skaper en regnbue over OL-ringene i Odaiba Marine Park i Tokyo.

Kanadiske Eleanor Harvey blir truffet i masken av konkurrenten Ysaora Thibus fra Frankrike.

Camilla Herrem viser tommel opp i de norske kvinnenes håndkamp mot Angola. Norge vant til slutt kampen 30–21.

Jane Nicholas fra Cookøyene i Stillehavet konkurrerer i kano.

FOKUS: Kinesiske Fan Zhendong har øynene på ballen i mennenes kvartfinale i bordtennis.

JUBEL: Julio Ruben Mayora Pernia fra Venezuela jubler etter å ha vunnet sølvmedalje i mennenes 73 kilosklasse i vektløfting.

Lasha Bekauri fra Georgia får inn det avgjørende poenget mot Davlat Bobonov fra Usbekistan.

Japanske Sae Hatakeyama krasjer i kvinnenes BMX-kvartfinale.

Wang Zongyuan og Xie Siyi fra Kina vant finalen i synkronstup fra tre meter.

Australske Kaylee McKeown gratuleres av lagvenninnen Emily Seebohm etter å ha vunnet kvinnenes finale i 100 meter rygg.

Patrick Hausding og Lars Rudiger fra Tyskland i mennenes finale i synkronstup fra tre meter.

Julio Mayora fra Venezuela feirer med en salto etter sitt løft i Tokyo International Forum der øvelsene i vektløfting foregår.

Det japanske hjemmehåpet i turn, Daiki Hashimoto, i aksjon.

Amerikanske Allisha Gray i basketballkampen for 3x3 mellom USA og Frankrike.

Franske Jean Patry med en inngripen i volleyballkampen mellom Argentina og Frankrike.

FOKUS: Mima Ito fra Japan i kvinnenes semifinale i bordtennis.

BLOKK: Tre polske spillere strekker hendene for å blokkere ballen i volleyballkamp mot Venezuela.

Armenske Arman Darchinyan med røde hansker forsvarer seg mot slovakiske Andrej Csemez i en av de innledende rundene i boksing, vektklasse 69–75 kg.

I BAKKEN: Kazakhstanske Bekzad Nurdauletovi kamp mot russiske Imam Khataev.

Sema Ludrick Rivas fra Nicaragua mislykkes i ett av sine forsøk

Amerikanske Zach Harting i mennenes semifinale i 200 meter butterfly.

Den kasakhstanske turneren Milad Karimi i aksjon.

Patrick Hausding og Lars Rudiger fra Tyskland i mennenes finale i synkronstup fra tre meter.

Jose Carrasco Angulo fra Venezuela går rett i reklameskiltene underveis i volleyballkampen mot Polen.