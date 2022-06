Lewis Hamilton: – Jeg bet tennene sammen i smerte

Lewis Hamilton (37) så ut som «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet» etter målpassering i Baku.

– Ryggen tar livet av meg, ropte han til teamet gjennom internradioen da det fortsatt gjensto mange runder av søndagens Formel 1-løp.

Syv ganger verdensmester Hamilton klarte så vidt å klatre ut av cockpiten og uttalte etterpå gjennom en pressemelding fra Mercedes:

– Jeg kom gjennom dette løpet på ren adrenalin. Jeg bet tennene sammen i smerte. Jeg kan ikke forklare hvor ille smerten var, spesielt på rettstrekkene.

Forklaringen på ryggproblemene skal være den voldsomme «sprettingen» i Mercedes-bilene. Det gjør at førerne får skikkelig juling.

PREGET: Lewis Hamilton holdt seg til ryggen i møte med journalister etter Formel 1-løpet i Baku.

– Vi taper minst ett sekund (per runde) bare på å sprette slik. Jeg skal på fabrikken, og da skal vi ha noen gode diskusjoner, sier Hamilton videre.

Teamsjef Toto Wolff innser problemene:

– Vi må finne en løsning for «sprettingen», fordi bilen som Lewis fikk her var så vanskelig å kjøre at du kunne se smertene i ryggen hans hele helgen.

– Det er ingen hellige kuer. Alt blir sett på, og vi har et flott team som prøver å løse problemene våre, heter det i pressemeldingen fra Mercedes.

– Mest smertefulle

Lewis Hamilton hadde altså voldsomme smerter gjennom 51 runder på den seks kilometer lange banen. Han klarte likevel å kjøre seg frem til en sterk 4. plass – og teamkollega George Russell kom på plassen foran. Men Mercedes-suksessen skyldtes i stor grad at begge Ferrari’ene måtte si takk for seg med tekniske problemer.

– Vi er klar over problemet. Vi er lei for det, sa Wolff på internradioen.

Toto Wolff forteller til Auto Motor und Sport at førerne blir utsatt for krefter på 6G når bilen altså «spretter» opp og ned på banen.

– Det merkes helt inn i skjelettet til førerne, sier Wolff til Viaplay.

– Det er det tøffeste racet jeg har opplevd. Det er trolig det mest smertefulle løp jeg noensinne har opplevd. Jeg vet ikke hva vi kan forvente oss videre, men vi må gjøre forbedringer, sier Hamilton i Formel 1s egen sending etter Baku-løpet.

– Risikerer helsen

Men 37-åringen er ikke den eneste som har helseproblemer. I Baku var det et førermøte der stjernene diskuterte trøbbelet.

– Jeg risikerer helsen min, sier AlphaTauris Pierre Gasly til motorsport-total.com.

Han ble nummer fem og hadde sin beste plassering for sesong, men kjørte med store smerter.

– Det har aldri vært så ille som det var i Baku. Jeg har vært veldig spent i musklene hele helgen. Hver morgen har nakken og overkroppen vært steinharde.

PS: Max Verstappen vant Formel 1-løpet i helgen og skaffet seg et solid forsprang i VM-sammendraget, der Red Bull-kollega Sergio Pérez nå er nummer to.