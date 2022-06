Slik forklarer ekspertene Ruud-smellen: – Han blir nok aldri en spesialist på gress

Casper Ruud gikk på en tidlig exit i Queen's Club Championship. Nå tones forventningene ned av ekspertene før Wimbledon.

27 minutter siden

Etter å ha kjempet seg helt til finalen i French Open, gikk Casper Ruud inn i Queen's Club Championships som førsteseedet. Der ble det en tidlig exit for nordmannen mot britiske Ryan Peniston, nummer 180 på verdensrankingen.

Kontrastene var med andre ord enorme, men for ekspertene kanskje ikke så overraskende som rankingen tilsier. Turneringen ble spilt på gress - som Wimbledon om noen uker.

– Det er to-tre årsaker til at det blir sånn. Den første er at det er kort tid siden French Open. Mentalt sett så tipper jeg det kom litt brått på. Den største grunnen er imidlertid at Casper trives ikke på gress, sier Discovery-ekspert Ola Bentzen til VG.

– Forskjellen mellom en topp 200- og en topp 10-spiller er kanskje mindre enn man skulle tro, sier VG- og Discovery-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

SEIRET: Ryan Peniston vant mot Casper Ruud til tross for at han ligger 175 plasser bak nordmannen på rankingen.

Tennisen er langt ifra fremmed for «David mot Goliat»-historier, spesielt ikke på tidspunktene i løpet av sesongen der spillere bytter underlag fra eksempelvis grus til gress. Både Bentzen og Sundbø peker på det faktum at Ruud knapt hadde forberedt seg, samtidig som Peniston har vokst opp med gresstennisen.

– Casper møter en spiller som har trent på gress og forberedt seg i flere uker. Selv om han er lavt rangert, har han spilt flere turneringer og er veldig godt forberedt, sier Bentzen.

Senest søndag sørget Tim van Rijthoven for en annen overraskelse i tennisverden da han vant Libema Open. Nederlenderen, som fikk et wildcard for å delta i turneringen, slo verdensener Daniil Medvedev i finalen.

– Van Rijthoven lå klar og var forberedt til den ene muligheten, samtidig som konkurrentene kommer fra andre underlag. Da ser man at det er ganske mange gode tennisspillere der ute, sier Bentzen.

Tenniseksperten forklarer at det mest krevende med gressunderlaget er at ballen spretter lavere og går langt raskere.

– Du må venne deg til det. Det går mye på bevegelsene. Du ser på Casper at han ikke helt stoler på hvordan han sklir på dekket. Det gjør at han beveger seg dårligere og mindre rasjonelt. Det forplanter seg i spillet. Du må finne den gode følelsen. Han så litt krøkete ut. Du blir ikke vant til gresset på bare tre dager, sier Bentzen.

Mot Peniston mistet Ruud fotfestet og falt i bakken ved flere anledninger. Sundbø bemerket seg også det rufsete fotarbeidet.

– Jeg er uenig når folk sier at Casper er en utpreget grusspesialist. Det er fordi han er drivende god på hardcourt. Det jeg imidlertid kan være enig i, er at han ikke har et spill som er tilrettelagt gresset, sier Sundbø.

GIKK PÅ RATATA: Casper Ruud slet med fotfestet i kampen mot Ryan Peniston. Her er én av gangene han deiset i bakken.

Ruud står oppført med 229 kamper i ATP-sammenheng. Bare fem av kampene (to seirer og tre tap) er på gress. Første steg mot å bli en bedre spiller på gress, er derfor erfaring, mener Sundbø og Bentzen.

– Utgangspunktet er ikke det beste. Han kan bli god, men aldri en spesialist, det tror jeg ikke. De fleste har noen områder som de er bedre på enn andre. Han kan bli solid og bra, men da trenger han flere kamper enn han har spilt hittil i karrieren, sier Bentzen.

Sundbø påpeker at mange var i tvil om Rafael Nadal kom til å hevde seg på gresset. Spanjolen svarte med å bygge en gressbane på Mallorca. I 2008 og 2010 gikk han til topps i Wimbledon.

– Man må velge sine kamper. I 2022 står nok ikke det høyest på Caspers liste over prioriteringer, sier Sundbø.

Så er spørsmålet hva norske tennisfans bør forvente av nordmannen i Wimbledon som starter allerede 27. juni. Ruud har faktisk aldri vunnet en kamp i singleformatet i turneringen.

Tennisekspertene tror Ruud går inn i turneringen med lave skuldre.

– Han er ikke alene om å være ukomfortabel på gresset, det er det mange som er. En kvartfinale ville vært fantastisk, men egentlig bør han være fornøyd for hver kamp han vinner, sier Bentzen.

– Skulle han ta seg til en fjerde runde i Wimbledon, ville det vært en spektakulær prestasjon. Tredje runde er helt topp, sier en samstemt Sundbø.