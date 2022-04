Oilers klar for NM-finale: – Det var sinnssykt

(Stavanger Oilers – Sparta 2–0, 4–3 i kamper) Amerikanerne Rob Bordson (33) og Steven Whitney (31) sendte Oilers til sin første NM-finale siden 2017.

TIL FINALE: Stavanger Oilers er klare for finale i NM-sluttspillet etter de vant 2–0 i den avgjørende kampen mot Sparta. Rob Bordson scoret vinnermålet.

9. apr. 2022 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var sinnssykt. To bra lag og det var kult å spille. Sikkert kult å se på også. Men til syvende og sist synes jeg vi fortjener å vinne, sier Oilers-spiller Tommy Kristiansen til TV 2.

Etter et sjansesløseri uten like måtte vertene fra «oljebyen» finne seg i å gå hele veien til 3. periode før pucken endelig gikk i nettet.

Ludvig Hoff sendte en liten stikker inn til Rob Bordson som banket inn kampens første mål.

Amerikaneren sendte DNB Arena til himmels, og Stavanger-fansen øynet håp om sin første NM-finale på fem år (de to siste sesongene har det ikke vært noen finale, på grunn av pandemien).

SENDTE OILERS I LEDELSEN: Rob Bordson sendte Stavanger Oilers i ledelsen i 3. periode.

Minutter senere spilte Markus Søberg seg alene med Sparta-keeper Tobias Normann, men sisteskansen kom seirende ut av duellen.

Med et og et halvt minutt igjen på klokken tok Sparta ut keeperen sin i et desperat forsøk på å utligne.

– Det er et bra lag vi møter. En tøff arena å spille i, med bra fans. Men jeg synes vi gir det en fair sjanse, men det gikk ikke i dag, dessverre, sier Normann til TV 2.

Dessverre for gjestene resulterte det i at Oilers doblet ledelsen sin da Steven Whitney skøyt pucken mot åpent mål.

Det var spikeren i kisten for Sparta, som måtte se finalehåpet ryke.

DOBLET LEDELSEN: Steven Whitney satte inn 2–0-målet for Stavanger Oilers og doblet ledelsen til hjemmelaget.

I finalen møter de Storhamar, som tok seg videre fra semifinalene etter 4–1 i kamper mot Stjernen.

Nå får lagene en drøy ukes pause. Stavanger møter i Storhamar hjemme i første finalekamp 2. påskedag.

Fakta Semifinalene: Kamp 1: Stavanger Oilers – Sparta 5–4 Kamp 2: Sparta – Stavanger Oilers 3–2 Kamp 3: Stavanger Oilers – Sparta 1–2 Kamp 4: Sparta – Stavanger Oilers 1–2 Kamp 5: Stavanger Oilers – Sparta 3–2 Kamp 6: Sparta – Stavanger Oilers 2–1 Kamp 7: Stavanger Oilers – Sparta 2–0 Vis mer

Oilers vant Fjordkraftligaen med 105 poeng på sine 45 kamper i ligaen. Finalemotstander Storhamar endte helt nede på 6.-plass.