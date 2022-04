Casper Ruud til historisk finale: – Dette er ekstremt

(Francisco Cerundolo – Casper Ruud 4–6 /1–6) For første gang er Casper Ruud (23) klar for en Master 1000-finale. Søndag kan han vinne sin største seier hittil i karrieren.

Casper Ruuds 10. ATP-finale blir karrierens høydepunkt så langt.

– Det blir min største match i karrieren, bekrefter han etter semifinalen i Miami Open.

– Det føles utrolig gøy og givende å representere Norge utpå der, sier Casper Ruud til Discovery.

– Han var favoritt, møtte en ny motstander, det var vanskelige forhold. Det var absolutt ikke noen enkel seier. Men vi er veldig, veldig glade for at gikk i boks, sier far og trener, Christian Ruud, til VG.

JUBEL: Casper Ruud kunne slippe jubelen løs etter å ha tatt seg til finalen i Miami Open.

Han møtte Roger Federer på grusen i French Open, han har tapt mot Novak Djokovic i en semifinale i ATP 1000, men i sitt fjerde forsøk nådde 23-åringen sin første finale i en av verdens største tennisturneringer. Han avanserer også til 7. plass på verdensrankingen. Snarøya-karen har aldri vært høyere.

ATP 1000-turneringene er de høyest rangerte under de fire Grand Slam – Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Søndag møter han Hubert Hurkacz eller Carlos Alcaraz i finalen av Miami Open.

Casper Ruud måtte jobbe for å slå jevngamle Francisco Cerundolo. Argentineren ligger som nummer 103 på ATP-rankingen.

– Dette er ekstremt. Å oppleve med en kar som man har sett siden han var 10–12 år, sier Ruuds analysesjef og Eurosport-ekspert Øivind Sørvald. Han mener at Ruud ikke leverte sin aller beste kamp, men at nordmannen var iskald da det gjaldt.

– Det var en mentalt tøff kamp. Casper hadde problemer mer fuktigheten. Han svettet mye og skoene ble våte. Det var tøft å spille de lange poengene, følger Christian Ruud opp.

SEIER I BLIKKET: Casper Ruud tok etter hvert full kontroll på semifinalen i Miami.

Det første settet ble preget av 28 plussgrader og 76 prosent luftfuktighet. Ruud slet litt med glatt grep mot en god Cerundolo. Han viste irritasjon etter et par feil, men tvang kampen i sin retning. Til slutt brøt Ruud argentinerens serve i det siste og avgjørende gamet. Godt returspill ga tre settballer.

På den andre slo Francisco Cerundolo ballen feil og dermed var Ruud i føringen.

– Det var ikke noe fantastisk spill i førstesettet, mener faren.

– Det var tøffe forhold, beskriver Casper Ruud selv fra USA.

– Det var en litt trøblete start. I andre sett klarer jeg å holde på serven og vinne noen fysiske ballvekslinger og game. Kanskje gikk luften litt ut av ham til slutt. Det var deilig å få et dobbeltbrudd, sier han.

Ruud slet i egen serve i starten på det andre settet. Det fikk det til å koke i den argentinske kontingenten på tribunen. Den var klart størst. Ruud klarte å hale sine to første servegame i land, men måtte bruke ni minutter på nummer to.

Men så kunne pappa Christian og mamma Lene juble for sønnen oppe på tribunen.

STERK SERVING: Casper Ruud fikk god uttelling på førsteservene sine i denne kampen.

Han vant nemlig Cerundolos neste servegame blankt. Ruud leverte kampens beste spill og tok solid kontroll på settet. Søramerikaneren gjorde flere og flere feil og tapte også sitt neste servegame.

Det siste gamet avgjorde han med et serveess.

I kvartfinalen natt til torsdag slo Casper Ruud verdensfirer Alexander Zverev 2–1 i sett.

– Min beste seier så langt i karrieren når det kommer til ranking, meldte nordmannen etter den mektige prestasjonen.

I den andre semifinalen – senere fredag – møtes Hubert Hurkacz fra Polen og Carlos Alcaraz fra Spania. De er henholdsvis hummer 10 og 16 på ATP-rankingen. Den spilles kl. 01.00 natt til lørdag norsk tid.

– Det spiller ingen rolle. Det blir en tøff match uansett, sier Casper Ruud.

Ruud rykker opp til 7.-plass og karrierebeste på ATP-rankingen. Han har hatt 8.-plassen siden oktober i fjor. Nettstedet live-tennis.eu plasserer Ruud fem poeng foran russiske Andrej Rubljov med seieren over Cerundolo.

Samtlige av Casper Ruuds syv tidligere turneringsseirer har kommet i den lavest rangerte – ATP 250. Han har vunnet seks av turneringene på grus, men fikk et gjennombrudd på Hard Court da han vant ATP 250-turneringen i San Diego i fjor.

Han har vunnet syv av sine ni ATP-finaler og vil uansett være en liten favoritt kl. 19.00 søndag også.

