Woods gjør comeback i US Masters: Tror på seier

Golfens superstjerne Tiger Woods (46) er tilbake. Tirsdag annonserte han at han spiller Masters-turneringen på den legendariske Augusta-banen denne uken.

forrige





fullskjerm neste TIGERFEBER: Når Tiger Woods er tilbake blir det golfhysteri. Slik så det ut under hans første treningsrunde mandag. 1 av 2 Foto: TNS / SipaUSA

5. apr. 2022 17:18 Sist oppdatert 25 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Slik det føles akkurat nå, kommer jeg til å spille, sier Woods på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det har vært voldsomt hysteri rundt Woods de siste dagene, og flere tusen tilskuere har møtt frem for å se treningsrundene hans på Augusta-banen der Masters-turneringen starter førstkommende torsdag.

– Jeg skal gå ni nye hull i morgen. Rehabiliteringen har vært bra, og jeg har gledet meg over hvordan jeg har gjort fremskritt hver dag, sier Woods som skadet seg stygt i en bilulykke for et drøyt år siden.

Fakta Disse spiller Hovland og Woods med: Viktor Hovland spiller med Jordan Spieth og Xander Schauffele.

Tiger Woods spiller med Louis Ooshuizen og Joaquin Niemann. Her er alle parene i US Masters Vis mer

Går for seieren

På spørsmål om han tror han kan vinne turneringen svarer Woods lynkjapt med to ord som setter full fyr på golfverdenen: «I do».

Han begrunner det slik:

– Jeg kan slå ballen helt fint. Jeg har ingen bekymringer når det gjelder hva jeg kan gjøre golfteknisk. Det å gå er den vanskelige delen, sier 46-åringen som sliter med hevelser i bena etter timer ute på banen.

– Jeg føler at jeg fortsatt kan konkurrere på høyeste nivå, og at jeg fortsatt kan vinne.

– Dere kjenner meg såpass godt. Jeg stiller ikke opp i en konkurranse uten at jeg tror jeg kan vinne. Det er holdningen jeg alltid har hatt. Det kommer en dag der jeg ikke kan det, og jeg kommer til å vite når det er, legger han til.

ENORM INTERESSE: Tiger Woods avbildet på mandagens treningsrunde på Augusta-banen.

Les også Woods-hysteri foran mulig comeback

Sist Woods vant en turnering var nettopp Masters-turneringen i 2019. Da hadde han også slitt i lang tid med opptrening. Superstjernen har hatt store skadeproblemer i mange år, og han har også hatt en rekke problemer utenfor golfbanen.

Fakta Opp- og nedturer for Woods Tiger Woods er klar for comeback i US Masters 14 måneder etter sin alvorlige bilulykke. Dette er et overblikk over amerikanerens golfkarriere: 1996: Blir profesjonell etter en enestående amatørkarriere og kåres til årets debutant på PGA-touren. 1997: Vinner US Masters som 21-åring, hans foreløpig første av 15 majortitler. 2000: Vinner US Open med en rekordstor seiersmargin på 15 slag. Vinner også majorturneringene British Open og PGA-mesterskapet samme år. 2001: Vinner Masters for annen gang og fullfører «The Tiger Slam» som den første i historien til å være regjerende mester i alle fire majorturneringer samtidig. 2005: Vinner Masters og British Open. 2008: To måneder etter en kneoperasjon vinner han sin 14. majortittel i US Open. Tar deretter pause resten av året på grunn av vedvarende kneproblemer. 2009: Opplever stor uro i privatlivet. Det avsløres at Woods har hatt flere utroskapsaffærer, og det fører i februar 2010 til en skilsmisse fra kona Elin Nordegren, som han har to barn sammen med. Tar en konkurransepause på fem måneder, fram til april 2010. 2015-2018: Gjennomgår tre operasjoner som følge av ryggsmerter. Ryggproblemene har flere ganger tvunget ham til å trekke seg fra turneringer. 2017: Blir pågrepet av politiet i Florida og mistenkes for bilkjøring i påvirket tilstand etter å ha blitt funnet sovende ved rattet. Woods erkjenner skyld for uaktsom bilkjøring og slipper fengselsstraff. 2019: Vinner US Masters, elleve år etter sin forrige majortittel. 2021: Er involvert i en bilulykke i Los Angeles og må opereres for beinbrudd. I flere måneder er det usikkert om Woods noen gang kan spille profesjonell golf igjen. 2022: Melder seg klar til å gjøre comeback etter bilulykken, selv om han stadig sliter med beinet. Woods skal delta i majorturneringen US Masters på Augusta-banen i Georgia denne uken. (NTB) Vis mer

46-åringen regnes for å være en av de beste golfspillerne gjennom tidene, og han står med hele 15 major-titler i karrieren. Det er 25 år siden han spilte US Masters for første gang.

– Jeg har tilbrakt litt tid med ham og spillet sitter. Han slår bra, chipper bra, og ser skarp ut. Det er den fysiske belastningen ved å gå 72 hull her denne uken som er usikkerheten, men golfspillet har han inne, sa stjernekollega Rory McIlroy før det ble kjent om Woods ville gjøre comeback denne uken eller ikke.

– Om jeg blir overrasket over at han stiller? Nei, jeg blir ikke overrasket av noe han gjør lenger, la McIlroy til.

Tiger Woods står med 109 triumfer på profesjonelt nivå. Han har vært verdensener i alt 683 uker og var det senest i oktober 2010. Han deler rekorden på 82 seirer på PGA-touren med Sam Snead, som vant sin første i 1936 og sin siste i 1965.

Vinneren av US Masters får den berømte grønne jakken og en premie på rundt 17 millioner kroner. Viktor Hovland, for øyeblikket rangert som nummer fire i verden, skal også delta i storturneringen.