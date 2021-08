Henrik om Jakobs gullsjanse: – Cheruiyot så preget ut

SANDNES (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) kan ikke legge en plan for 1500-meterfinalen, men han må unngå langspurt og reagere på instinkt når et av mange mulige scenarioer plutselig utfolder seg.

TROR PÅ BROR: Henrik Ingebrigtsen har kastet krykkene og er klar for å følge brorens 1500-meterfinale klokken 13.40 i dag.

8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det mener Henrik Ingebrigtsen (30), som også understreker at gullkampen klokken 13.40 norsk tid lørdag ikke nødvendigvis vil bli en duell mellom lillebroren og hans nemesis fra Kenya, regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot (25).

– Cheruiyot så jo ikke så dominerende ut i semifinalen, men du vet jo ikke. Han så preget ut og det virket litt som om han ikke hadde så mye krefter igjen mot slutten som jeg trodde han skulle ha, sier Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen gjorde noe han vanligvis ikke gjør under semifinalen i Tokyo:

Skadeplaget

Henrik Ingebrigtsen tok 5. plass i OL-finalen på 1500 meter i London for ni år siden med tiden 3.35,43 – tre tideler fra medalje – bare noen uker etter at han bokstavelig talt hadde brøytet seg til gull på den klassiske mellomdistansen under friidretts-EM i Helsinki.

Han var hemmet av skader og ble slått ut i innledende heat på 1500 meter i Rio de Janeiro-OL for fem år siden. Han var kvalifisert for Tokyo-OL – på 5000 meter – men ble i slutten av juni tvunget til operasjon på grunn av en alvorlig skade i en muskel på baksiden av låret. Nå har han kastet krykkene, og attpåtil skåret dem i biter med vinkelsliper for å markere at de endelig er et avsluttet kapittel.

Lørdag setter han seg foran TV-en hjemme i Sandnes, med håp om at Jakob Ingebrigtsen skal stå for enda et i sitt allerede fantastiske løpseventyr.

– Det er ingen andre enn Jakob som vet hvordan Jakob skal løpe best mulig. Det handler mest om at Jakob må gjøre det han føler er best, men han kan ikke planlegge hvordan en 1500-meterfinale i et OL skal gå, sier Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter at han ikke har peiling på hva som kan skje under finalen klokken 13.40 lørdag – som vises på Discovery+:

Instinkt

Tobarnsfaren tilføyer at «hvis du lager en plan» og er «sikker på at dette skal du gjøre», så blir du – i dette tilfellet Jakob Ingebrigtsen – «nesten satt ut» hvis noe annet skulle skje.

– Du må tenke gjennom de forskjellige scenarioene, se for deg hva som er mest sannsynlig at skjer og respondere på instinkt når det skjer, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen (3.31,70) endte på 4. plass på 1500-meteren i VM i Doha for snart to år siden. Timothy Cheruiyot (3.29,26) var utilnærmelig og vant gullmedaljen foran Taoufik Makhloufi (3.31,38) fra Algerie og Marcin Lewandowski ((3.31,46) fra Polen. Makhloufi kom seg aldri til OL i Tokyo, Lewandowski kom seg ikke til finalen i Tokyo-OL.

– Jeg tror Jakob tar medalje mer eller mindre uansett. Om han tar gull, får vi se på, men han er en av dem som har størst sjanse. Om han er gullfavoritt, det vet jeg ikke. Det er en håndfull med løpere som slåss om medaljene, mener Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen tok seg til finalen uten å slite seg ut – snarere tvert imot:

Han tror det vil være en fordel for Jakob Ingebrigtsen om det blir et raskt finaleløp. Eller i alle fall at «det går ganske fort».

– Men ikke superfort. Det er faktisk ganske bra nivå og bredde helt i toppen der. Det er fem løpere som kan være med på et løp som går under 3.30. Da gjelder det å være med der og ha mest krefter igjen mot slutten, tilføyer Henrik Ingebrigtsen.

– I tillegg til å være posisjonert så godt at du slipper å spurte så mye lenger enn de andre. Hvis det går så fort, så har man så lite å gå på. Ligger du i tredje posisjon og skal spurte deg fram til førsteplass, har du en ulempe fordi du må starte spurten mye før de andre, forklarer storebror Henrik.