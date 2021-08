Fikk mental hjelp av moren: – Mammarollen er veldig viktig

TOKYO (VG) Hun dukket opp skjermen da Anders Mol og Christian Sørum jublet for OL-finalen. Mamma Merita Berntsen Mol har hjulpet finaleduoen med psyken gjennom den tøffe veien frem mot medaljer.

MAMMA ER MED: Marita Mol var med da Anders Mol (nærmest) og Christian Sørum feiret seieren på Shiokaze Park. Presseattasje Gro Eide foreviget det hele.

I går 23:45

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er stolt over at vi klarer å grave så dypt, bare stole på oss selv, og finne frem toppnivået vårt, sier Anders Mol.

Trener og pappa, Kåre Mol, trekker frem det mentale som det viktigste for at suksessparet har gått alle trappetrinnene opp til finalen gjennom en turnering som startet med svakere spill og tap i kamp nummer tre.

– Merita er en viktig partner i dette. Hun har vært gamet siden forrige årtusen og kjenner spillets mekanismer. Vi vet litt hvordan vi skal rydde i tanker. Vi sparrer med andre, men Merita er en viktig samtalepartner. Hun har også stått på banen og vet hva det dreier seg om, sier Kåre Mol.

Moren til Anders Mol er tilknyttet teamet i en 20 prosent stilling. Den tidligere OL-deltageren mener at det i tillegg har vært viktig å være nettopp en god mamma de siste to ukene.

– Mammarollen er veldig viktig i dette her, sier hun til VG.

Feminint innslag

Merita Berntsen Mol mener at også Christian Sørums mor, Marianne, har vært med på å skape norsk volleyballs aller største fremgang.

– Både Marianne og jeg er tett på guttene. Jeg tror det lille feminine innslaget de har i livene sine er kjempeviktig for å kunne balansere dette riktig, sier mamma Mol og legger til:

– Det er mammaene de går til når det er vanskelig og de trenger å snakke om ting, sier moren som guttenes 38 minutters oppvisning mot Latvia hjemme fra Norge.

– Jeg har snakket litt med mamma og gått veldig inn i meg selv også. Jeg har prøvd å finne tilbake til gamle takter, sier Anders Mol etter å ha dominert semifinalen med et voldsomt trykk ved nettet.

– Hun har vært med oss tidligere og får oss til å visualisere gode ting, dårlige ting, og ting som skal skje i kampen. Det er fin måte å forberede seg på kampbildet, forklarer sønnen foran lørdagens finale mot ROC-duoen Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij.

Les også Mol og Sørum sikret tidenes første OL-medalje i sandvolleyball: – Nå skal vi ta gullet

Kjenner presset

Merita Mol Berntsen skulle gjerne vært i Tokyo.

– Akkurat i OL har vi vært nødt til å ta det over telefon. Anders ringer meg om det er ting han tenker på og har lyst til å diskutere. Christian er jeg alltid åpen for å snakke med om han trenger noe. Vi har hatt en fin samtale innimellom for å ta temperaturen og kjenne på hvordan ting er. Så kommer jeg med noen stikkord til hvordan de skal prøve å tenke og agere på banen, sier moren.

Hun er opprinnelig fra Naustdal i Vestland fylke og debuterte på landslaget allerede som 16-åring. For 25 år siden ble hun nummer ni i Atlanta-OL sammen med Ragni Hestad.

– Jeg har selv spilt i veldig mange år og vært med på vanvittig mange ting. Jeg har stått i situasjonene og kjent på hva det handler om i de store mesterskapene. En ting er å se det fra utsiden, men det er noe annet å ha vært på innsiden og kjenne på presset og de tingene som er unike for en idrettsutøver.

PÅ HJEMMEBANE: Merita Berntsen Mol sammen med Kåre Mol og datteren Melina hjemme i Strandvik i 2018.

Norges finaleteam er fylt med familie. Kåre Mol har med seg Meritas bror, Jetmund, i trenerteamet i Tokyo.

Anders Mol sto frem som en gigant mens Christian Sørum hadde det tyngre i semifinalen. Da OL-medaljen var sikret jublet han og svingte capsen mot den norske gjengen på tribunen, mens Sørum satt på kne i sanden.

– Det er digg å ha ham ved siden meg når jeg er sliten, sier romerikingen.