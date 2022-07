Ranheims superrekke sprakk på overtid

Det gikk mot nok en trepoenger for Ranheim, men i tilleggstiden ødela en Kongsvinger-heading kvelden. Det endte 2-2 på Gjemselund.

11 minutter siden



Med det stoppet Ranheims vinnerrekke på fire kamper. Samtidig ble tabelltoerens luke til treer Stabæk kuttet til kun ett poeng.

Seieren glapp da Per-Magnus Steiring fikk ruve i lufta og bruke pannebrasken til å styre inn utligningen. Det skjedde på KILs tiende corner i kampen.

Det sto målløst til pause, men på sju hektiske minutter kom det tre scoringer i andre omgang. Mads Reginiussen ga Ranheim 1-0 med hodet på Vegard Erliens hjørnespark, mens vertenes Fredrik Holmé like etter var uheldig da ham ble truffet av Reginiussens skudd. Dermed sto det 0-2 på lystavla.

Hadde det ikke vært for en viktig KIL-klarering, kunne det fort stått 0-3 i Ranheims påfølgende angrep. I stedet reduserte Martin Hoel Andersen fra fem meter.

Og på overtid ble det mer hjemmejubel og ditto frustrasjon hos de tilreisende fra Trondheim.

Neste kamp for Ranheim er hjemme mot bunnlaget Skeid torsdag.