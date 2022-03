Arrangør truer med å avlyse Drammen-sprinten

Sprinten i verdenscupen skal i utgangspunktet arrangeres torsdag. Nå truer arrangøren om å avlyse.

Aleksandr Bolsjunov er i Norge i spissen for de russiske langrennsløperne som har planer om å gå verdenscup i Drammen og Oslo denne uken. Det blir det ikke noe av.

NTB

1. mars 2022 08:59 Sist oppdatert nå nettopp

Det blir ingen verdenscupsprint i Drammen torsdag hvis Russland stiller til start, opplyser arrangørklubben Konnerud i en pressemelding.

Hovedstyret i Konnerud tok avgjørelsen tirsdag morgen, skriver Drammens Tidende.

– De tre nordiske skiforbundene sendte et felles brev til det internasjonale skiforbundet der de ba dem om å utelukke russisk deltakelse i skisprinten. Når de ikke bøyer unna for det massive presset, så har ikke vi som et lite idrettslag på Konnerud noe annet valg enn å sette ned foten, sier styreleder Kristin Ørmen Johnsen til avisen.

Viken idrettskrets opplyser i en uttalelse at de støtter Konneruds standpunkt.

Norges Skiforbund gjorde det lørdag klart at russiske og hviterussiske skiløpere ikke er ønsket til verdenscupkonkurransene i Drammen og Holmenkollen, men foreløpig har ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukket døra for Russland.

Skiforbundet sier nei

Norges Skiforbund har i dag gjort det klar for Det internasjonale skiforbundet (Fis) at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til, heter det i en pressemelding fra forbundet.

Norges Skiforbund fattet allerede lørdag vedtak om at deres deltagelse ikke var ønsket i Norge.

- Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, melder skipresident Erik Røste via en pressemelding.