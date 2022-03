Jubler etter Paralympics’ helomvending: – Lettet, rørt og glad

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) lar likevel ikke russiske eller hviterussiske utøvere konkurrere i Paralympics, til Norges idrettsforbund store glede.

NY VENDING: President i IPC, Andrew Parsons, etter en pressekonferanse onsdag.

3. mars 2022 08:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Da denne nyheten kom ble jeg faktisk veldig lettet, rørt og glad. Først og fremst for våre venner i Ukraina, men også på vegne av utøverne som har en drøm om å delta i Paralympics, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

– Vi var så rystet og overrasket over IPCs vedtak som ble presentert i går, der de gikk helt imot alt alle idrettsorganisasjoner står samlet om. Det stridde mot all fornuft i den ekstreme krigssituasjonen vi står i.

Idrettspresidenten var på vei til Gardermoen for avreise til Paralympics før lekene starter der fredag. Hun innrømmer at det blir enklere å sette seg på flyet nå.

– Jeg har hatt så blandede følelser om jeg skulle reise eller ikke, men hvis vi fra norsk side kan påvirke og gå foran må vi bruke den kraften for det den er verdt, sier hun.

FORNØYD: Idrettspresident Berit Kjøll var lettet etter at Paralympics snudde. Her fra ankomst etter Beijing-OL for to uker siden. Torsdag reiser hun tilbake til Kina for Paralympics.

Etter at IPC onsdag meddelte at russiske og hviterussiske utøvere skulle få delta i Paralympics, bare uten eget flagg, nasjonalsang og plass på medaljestatistikken, haglet kritikken fra flere hold.

Blant dem som refset russisk deltagelse var Terje Roel, styremedlem i den europeiske komiteen.

– Det er en lettelse over at det endelig er tatt en riktig beslutning. Jeg tenker at det er sånn det må være. Jeg er vel egentlig bare tom etter et døgn full av kamplyst etter at det første vedtaket kom, sier Roel til VG.

Torsdag snudde IPC etter et ekstraordinært styremøte, og lar likevel ikke utøverne fra de to landene delta i mesterskapet som starter fredag. Det skriver de i en pressemelding.

– I IPC er vi veldig overbevist om at sport og politikk ikke bør blandes. Men krigen har nå kommet til disse lekene, og bak kulissene har mange regjeringer innflytelse på vår elskede begivenhet, sier IPC-president Andrew Parsons.

– Da vi tok avgjørelsen i går, så vi på den langsiktige overlevelsen til den paralympiske bevegelsen. Vi er voldsomt stole av prinsippene og verdiene som har gjort bevegelsen til det den er i dag. I går sa vi at vi ville fortsette å lytte, og det er det vi gjør.

– Jeg er selvfølgelig glad og lettet for at ITC nå har fattet riktig beslutning, sier Roel.

– Jeg ser at det her er et resultatet av nordiske land, Norge, europeiske lands, og nasjonale paralympiske komiteers hardt arbeid over et døgn.

Kjøll forteller om en rekke initiativ fra Norges idrettsforbund det siste døgnet. Sammen med de nordiske landene sendte de et tilsvarende brev til IPC. I tillegg kontaktet de sine allierte kollegaer i Europa, USA, Canada og Japan for å planlegge et møte med styreleder i IPC der de skulle si at russisk og hviterussisk deltagelse ikke var noe de kunne akseptere.

Et slik møte slipper den norske idrettspresidenten å fokusere på når hun ankommer Beijing senere torsdag.

– Det er våre utøvere dette handler om, og våre ukrainske venner som lider. Vi kan bare ikke tillate at det er andre krefter som skal få styre. Alle står felles opp med avsky om det som skjer. Idretten har en veldig viktig rolle, og jeg er utrolig stolt av hvordan idretten står på både nasjonalt og internasjonalt, sier Kjøll.